Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha avvertito che un'eventuale ripresa delle ostilità con Israele e gli Stati Uniti non modificherebbe la politica della Repubblica islamica, in una fase in cui i negoziati tra Teheran e Washington restano in una situazione di stallo. La conclusione di un cessate il fuoco ad aprile, seguita dalla firma di un protocollo d'intesa a giugno tra l'Iran e gli Stati Uniti, aveva permesso di porre fine, in larga misura, ai combattimenti del conflitto scatenato a fine febbraio da un attacco israelo-americano contro Teheran. Tuttavia, nello Stretto strategico di Hormuz e nelle aree circostanti, continuano a verificarsi attacchi. Gli Stati Uniti e Israele - dove martedì si terranno elezioni cruciali - hanno intensificato negli ultimi giorni le minacce di attacchi contro la Repubblica islamica. "Ultimamente si parla di una nuova guerra. Che ci sia una guerra o meno, la nostra politica rimarrà la stessa", ha affermato Araghchi durante un discorso trasmesso dalla televisione di Stato.

L'Iran chiede il ripristino del protocollo d'intesa, che prevede, tra l'altro, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni statunitensi, le quali stanno strangolando l'economia del Paese. Venerdì, il presidente americano Donald Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero riavviare operazioni militari contro l'Iran, senza però fornire indicazioni sulle tempistiche. Nello Stretto di Hormuz, epicentro del conflitto tra Teheran e Washington, negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli attacchi contro le navi; secondo gli analisti, la Repubblica islamica intende così dimostrare che la sua capacità di perturbare il traffico marittimo rimane intatta. L'Iran rivendica il controllo di questa via marittima, attraverso la quale, prima della guerra in Medio Oriente, transitava un quinto degli idrocarburi mondiali.

Per tutta risposta, Washington impone un blocco dei porti iraniani. "Lo hanno già fatto due volte e ne hanno constatato i risultati. Se vogliono riprovarci, sanno che non otterranno nulla di diverso da quanto accaduto in passato", ha ammonito Araghchi.