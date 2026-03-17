Secondo il Times of Israel, Tel Aviv avrebbe preso di mira il segretario del consiglio nazionale di sicurezza iraniano. Le autorità di Teheran hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Bahrein e una negli Emirati Arabi Uniti. Un cittadino pakistano è morto ad Abu Dhabi a causa di schegge provenienti da un missile intercettato

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Durante la notte sono stati registrati intensi attacchi su diversi fronti: tre quartieri di Beirut sono stati bombardati dall’esercito israeliano, che ha colpito anche Teheran e un edificio residenziale a Doha. Anche a Dubai, dopo un allarme missilistico nelle prime ore di martedì, ci sono state esplosioni. Il ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico, mentre ad Abu Dhabi le schegge di un missile intercettato dalla difesa aerea hanno ucciso un cittadino pakistano.

Le autorità iraniane hanno poi annunciato di avere attaccato la base aerea statunitense di Isa, in Bahrein, e la base aerea di al-Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. «I paesi del Golfo Persico farebbero meglio a espellere gli americani dai loro territori per evitare danni», si legge in una nota ufficiale diramata dalla televisione di Stato.

Larijani su X: "I martiri iraniani costituiranno le fondamenta della Repubblica" Sui profili X e Telegram di Ali Larijani, il segretario del consiglio di sicurezza dell'Iran, è stata pubblicata una nota scritta a lui attribuita dopo che I'esercito israeliano aveva dichiarato di averlo ucciso in un raid notturno su Teheran. Il messaggio di Larijani si riferisce alla cerimonia funebre per dei soldati della Marina iraniana: "Il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell'Esercito della Repubblica Islamica nella struttura delle forze armate", si legge nel testo. Iran, atteso a breve messaggio di Ali Larijani Un messaggio del segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, sarà diffuso a breve. È quanto si apprende dai canali Telegram. L'Iran condanna l'intervento militare di Israele in Libano Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha condannato le operazioni militari di Israele in Libano, dopo che Tel Aviv ha avviato un'operazione terrestre e ha bombardato la periferia meridionale di Beirut. "La comunità internazionale non può rimanere indifferente di fronte a queste atrocità", ha detto Baghaei, dopo avere condannato l'azione militare di Israele. "La continua inerzia delle organizzazioni internazionali responsabili nei confronti delle persistenti violazioni del cessate il fuoco e dei crimini commessi dal regime sionista, agevolati dal sostegno e dalla complicità degli Stati Uniti, ha incoraggiato questo regime occupante a intensificare le sue violazioni e i suoi crimini", ha aggiunto il funzionario, come riferisce PressTv. Idf: «Ucciso in Iran il capo dei Basij Gholamreza Soleimani» "L'aeronautica Militare israeliana, agendo sulla base delle informazioni di intelligence ha preso di mira ed eliminato Gholamreza Soleimani, che da sei anni operava come comandante dell'unità Basij, le forze che fanno parte dell'apparato armato del regime iraniano". Lo comunica l'Idf aggiungendo che durante le proteste interne in Iran, in particolare nei periodi più recenti in cui le manifestazioni si sono intensificate, le forze Basij sotto il comando di Soleimani hanno guidato le principali operazioni di repressione. Idf: «Raid contro Larijani, non è chiaro se sia morto o ferito» Raid israeliano nella notte contro Ali Larijani, il capo del Consiglio di sicurezza iraniano. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane, secondo cui al momento non è chiaro se Larijani sia stato ucciso o ferito. La Cina fornirà aiuti umanitari a Teheran, Libano, Iraq e Giordania La Cina ha annunciato che fornirà assistenza umanitaria ai paesi del Medio Oriente, tra cui Iran e Libano, coinvolti nella guerra scatenata da Stati Uniti e Israele. "La Cina ha deciso di fornire assistenza umanitaria d'emergenza a Iran, Giordania, Libano e Iraq. Si spera che questo aiuti ad alleviare la difficile situazione umanitaria delle popolazioni locali", ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli esteri Lin Jian. In corso raid israeliani nel sud del Libano Raid aerei israeliani sono in corso su Qaqaiyat al-Jisr, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo riferisce l'agenzia stampa nazionale di Beirut, la Nna. Le forze israeliane, impegnate in attacchi a Hezbollah, stanno inoltre colpendo con un pesante fuoco di artiglieria i dintorni di Shebaa, riferisce ancora l'Nna. Idf chiede evacuazione in Libano delle aree a Sud del fiume Zahrani Le forze armate israeliane hanno diramato un avviso di evacuazione per i libanesi residenti nell'area a Sud del fiume Zahrani in vista di un'imminente operazione contro Hezbollah. "I raid sono in corso poiché le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno operando con grande forza nella zona. Pertanto, per la vostra sicurezza, ribadiamo il nostro appello a evacuare immediatamente le vostre case e a dirigervi direttamente a nord del fiume Zahrani", si legge nel comunicato delle Idf, "chiunque si trovi vicino a membri, strutture o armi di Hezbollah mette a rischio la propria vita". Forti esplosioni a Teheran A Teheran, la capitale iraniana, sono state sentite forti esplosioni. Iran, attaccate basi Usa in Bahrein ed Emirati Le autorità iraniane hanno annunciato di avere attaccato la base aerea americana di Isa, in Bahrein, e la base aerea di al-Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. "I paesi del Golfo Persico farebbero meglio a espellere gli americani dai loro territori per evitare danni", si legge in una nota ufficiale diramata dalla televisione di Stato. Iran, sequestro beni e pena morte per chi è accusato di collaborazionismo Le autorità iraniane hanno emesso un ordine di sequestro e la confisca dei beni di alcune persone sospettate di avere collaborato con Stati Uniti e Israele. Lo ha riferito il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Ejei, a quanto riporta l'agenzia Fars. "Un'altra pena prevista in questa sezione è la pena di morte", ha avvertito Ejei, "avvertiamo tutti coloro che cercano di minacciare la sicurezza della popolazione che, se tenteranno di farlo, dovranno affrontare conseguenze legali gravi e non ci sarà alcuna clemenza nei loro confronti". Nuovo attacco a un sito petrolifero emiratino Fujairah La zona industriale petrolifera di Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, è stata presa di mira da un nuovo attacco con droni che ha scatenato un incendio. Lo riferiscono le autorità locali. "Le squadre di protezione civile dell'Emirato sono intervenute immediatamente sul posto e continuano i loro sforzi per controllare la situazione", hanno spiegato le autorità in un comunicato. L'impianto, situato sul Golfo di Oman, oltre lo Stretto di Hormuz, era già stato colpito ieri da un attacco con droni e la compagnia petrolifera nazionale Adnoc aveva deciso di sospendere i carichi di greggio sul sito. Axios, Witkoff informerà un gruppo bipartisan di senatori Usa sull'Iran L'inviato statunitense Steve Witkoff ha in programma di informare un piccolo gruppo bipartisan di senatori sulla guerra in Iran in un incontro riservato nel pomeriggio di martedì. Lo anticipa Axios, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. I senatori vogliono informazioni sulle prossime mosse del presidente Trump in Iran, sulle prospettive di una soluzione diplomatica e sulle opzioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz. C'è anche un forte interesse per i dettagli su eventuali canali di comunicazione tra l'amministrazione Usa e i funzionari iraniani. Mercoledì, la Commissione per le relazioni estere del Senato dovrebbe ascoltare due funzionari del Bureau of Intelligence and Research del Dipartimento di Stato, Armin Blome e Steve Galpern. L'oro torna sopra i 5mila dollari l'oncia L'oro risale a circa 5.020 dollari l'oncia e resta vicino al suo livello minimo da quasi un mese, mentre gli operatori continuano a valutare l'impatto del conflitto in Medio Oriente sulle prospettive di inflazione e politica monetaria. Il conflitto tra Stati Uniti e Israele con l'Iran è giunto alla terza settimana, con Teheran che ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche in tutta la regione, mentre il presidente Trump ha minacciato un attacco diretto agli impianti petroliferi iraniani sull'isola di Kharg. Il conflitto ha mantenuto elevati i prezzi dell'energia, alimentando i timori che aumenti prolungati possano ulteriormente stimolare l'inflazione e rafforzare una politica monetaria restrittiva da parte delle banche centrali. Si prevede che la Fed manterrà i tassi invariati questa settimana, e anche le altre principali banche centrali, tra cui la Bce, la Banca d'Inghilterra e la Banca del Giappone, dovrebbero mantenere le attuali impostazioni di politica monetaria. Le schegge di un missile iraniano intercettato sopra Abu Dhabi hanno ucciso una persona Un cittadino pakistano è morto ad Abu Dhabi a causa di schegge provenienti da un missile intercettato. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo. Il fatto è avvenuto nella zona di Bani Yas "in seguito all'intercettazione di un missile balistico da parte della difesa aerea", ha precisato l'ufficio stampa di Abu Dhabi. Raid contro un gruppo filo-iraniano a Baghdad, quattro morti Il bilancio del raid missilistico contro un gruppo filo iraniano, in un'abitazione a Baghdad, è salito a quattro persone morte. Lo hanno riferito due funzionari della sicurezza irachena. Da una prima ricostruzione si è appreso che due delle vittime sono consiglieri iraniani. Un'altra fonte appartenente a una fazione sostenuta dall'Iran ha confermato che quattro persone sono state uccise nell'attacco contro una casa dove vivevano due consiglieri iraniani nel quartiere di al-Jadiriyah a Baghdad. Qatar, intercettato un attacco missilistico Il Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico, mentre l'Iran intensifica la sua campagna di rappresaglia contro gli Stati Uniti, Israele e anche contro i Paesi del Golfo. Negli ultimi giorni il Qatar, come diverse nazioni del Golfo, è stato preso di mira da droni e missili. "Il ministero della Difesa dello Stato del Qatar annuncia che le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico diretto contro lo Stato del Qatar", ha dichiarato il ministero della Difesa su X. Nella vicina Dubai sono state sentite tre esplosioni dopo che un allarme sui telefoni cellulari aveva avvertito i residenti della città più popolosa degli Emirati Arabi Uniti di "cercare immediatamente un luogo sicuro" a causa di "potenziali minacce missilistiche". Esplosioni a Dubai e Doha dopo l'allerta missili Tre esplosioni hanno riecheggiato a Dubai dopo un allarme missilistico nelle prime ore di oggi. Lo ha constatato un corrispondente dell'Afp. Le esplosioni sono seguite a un avviso sui telefoni cellulari rivolto ai residenti, che li invitava a "cercare immediatamente un luogo sicuro" a causa di "potenziali minacce missilistiche". Numerose deflagrazioni sono state udite anche a Doha. Il Qatar, come diverse nazioni del Golfo, è stato preso di mira da droni e missili negli ultimi giorni, mentre Teheran intensifica la sua campagna di rappresaglia per gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Attacco missilistico iraniano lanciato verso il nord di Israele L'Iran ha lanciato un attacco missilistico balistico facendo scattare le sirene nel nord d'Israele. L'Idf ha rilevato l'attacco e ha azionato i sistemi d'intercettazione. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, a seguito dell'attacco non sono stati segnalati feriti, e l'Idf ha autorizzato i residenti a lasciare i rifugi. Aerei israeliani bombardano tre quartieri di Beirut Tre quartieri di Beirut sono stati bombardati, secondo quanto riportano i media libanesi, poco dopo che Israele ha annunciato attacchi contro Hezbollah, nella capitale libanese, e su Teheran. Aerei israeliani hanno bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale, e un raid ha colpito un appartamento ai piani superiori di un edificio residenziale a Doha Aramoun, nella stessa zona. "Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all'alba", ha riportato l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese.

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