"È un evento che ha precedenti solo molto antichi. Vista la grande partecipazione che ci aspettiamo, abbiamo deciso di rendere pubblico il percorso. Non abbiamo ancora stabilito quale sarà, ma lo comunicheremo in modo che i cittadini possano salutarlo anche in questo ultimo viaggio", ha detto in un'intervista a la Repubblica, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, riguardo al corteo che porterà la salma da San Pietro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura. "Sarà in campo un dispositivo simile a quello per le partite di calcio, con controlli nelle zone punto di raccolta per i pullman, nelle stazioni dove ci saranno particolari servizi e dove sarà molto importante fornire un'informazione corretta. Grazie alla collaborazione con Atac e Ferrovie dello Stato avremo più mezzi pubblici e, vista l'apertura fino a mezzanotte della Basilica, anche le fermate della metro resteranno aperte fino a tardi".