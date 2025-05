Il nuovo pontefice ha diffuso articoli che criticano i piani di deportazione di migranti del presidente americano. Uno degli articoli che ha ripostato si intitola: “JD Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di fare una classifica del nostro amore per gli altri”

Robert Francis Prevost è stato eletto nuovo papa al quarto scrutinio. I cardinali hanno scelto una figura in linea con il pontificato di Francesco Bergoglio che ha avuto una grande esperienza come vescovo missionario in Perù. Prevost, che ha scelto il nome Leone XIV, è considerato un riformista le sue idee politiche le ha espresse anche su X, dove di recente ha pubblicato tweet contro i provvedimenti anti migranti approvati dall’amministrazione statunitense di Donald Trump.

Il 13 febbraio ha condiviso un articolo dal titolo: La lettera di Papa Francesco, l’“ordo amoris”di J.D. Vance e ciò che il Vangelo chiede a tutti noi sull'immigrazione. Nel testo si discuteva sul contenuto della lettera che Bergoglio ha indirizzato ai vescovi degli Stati Uniti ma che era una risposta critica alle politiche dell’amministrazione Trump nei confronti dei migranti.

La lettera di Bergoglio conteneva anche un passaggio che era un diretto riferimento alle parole del vicepresidente J.D. Vance, che in un’intervista a Fox News, aveva usato il concetto di ordo amoris teorizzato da sant’Agostino per giustificare le politiche anti-migranti: «Esiste un concetto cristiano secondo cui si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si ama il proprio concittadino e poi si dà priorità al resto del mondo. Gran parte dell'estrema sinistra ha completamente invertito questa idea»

Il 3 febbraio scorso, invece, ha condiviso un articolo dal titolo: JD Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di fare una classifica del nostro amore per gli altri.

Non è un caso, infatti, se il presidente degli Stati Uniti ha fatto nei giorni scorsi un endorsement pubblico per il cardinale Timothy Michael Dolan, attuale Arcivescovo Metropolita di New York. Al momento dell’elezione di Prevost, Trump ha comunque commentato la notizia con soddisfazione per la scelta di un nuovo papa americano. Il tycoon ha detto che non vede l’ora «di incontrare Leone XIV, sarà un momento molto significativo» e «è emozionante e un onore per il nostro paese».

