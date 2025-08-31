Una cerimonia solenne e il bilaterale tra i due presidenti aprono il summit della Shanghai Cooperation Organization, il più ampio dalla nascita dell’organizzazione. Sul tavolo Ucraina, energia e nuovi assetti globali. Modi torna in Cina dopo sette anni, mentre Erdogan e Lukashenko rafforzano i legami con Pechino

A Tianjin, città portuale a un centinaio di chilometri da Pechino, il presidente cinese, Xi Jinping, ha accolto il suo omologo russo, Vladimir Putin, e gli oltre venti leader mondiali arrivati in Cina per il venticinquesimo vertice della Shanghai Cooperation Organization. E mentre Pechino rivendica per la Sco un ruolo crescente di garante di stabilità in un mondo a geometria variabile, l’incontro tra Xi e Putin rappresenta un banco di prova importante per la partnership sino-russa che vorrebbe imporsi come alternativa all’ordine a guida occidentale.

Un test strategico a cui prenderà parte anche il terzo grande attore dell’area: l’India del presidente Narendra Modi, anche lui presente a Tianjin.

Il bilaterale

La due giorni di vertice, che proseguirà per tutta la giornata di lunedì, si è aperta con la cerimonia di benvenuto a Tianjin e un primo faccia a faccia tra Putin e Xi, che hanno posato insieme per una foto ufficiale. E dopo le foto di rito e un discorso del presidente cinese, sono iniziati una serie di bilaterali tra i leader presenti dando il via a un’agenda serrata che vede la Cina ospitare il più ampio summit Sco dalla nascita del gruppo.

EPA

Le immagini diffuse dai media cinesi hanno mostrato l’accoglienza solenne riservata alla delegazione russa, composta oltre che dal presidente anche dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov e da alti funzionari del Cremlino, che ha trovato un lungo tappeto rosso ad attenderla sulla pista del Tianjin Binhai International Airport. Il momento più atteso della giornata è arrivato poco dopo con il bilaterale tra Putin e Xi, che hanno avuto un primo confronto sui principali nodi internazionali: la guerra in Ucraina, la cooperazione energetica e commerciale e la volontà comune di creare un asse che possa competere con quello occidentale.

«Il presidente ha avuto un lungo colloquio con il leader cinese - ha commentato alla Tass Yury Ushakov, consigliere del presidente russo - che si è rivelato attivo e fruttuoso. Tra gli altri argomenti, mi ha detto il presidente, hanno discusso dei nostri ultimi contatti con gli americani». Il riferimento è al recente vertice in Alaska tra Putin e Donald Trump, i cui esiti il leader russo ha voluto condividere in dettaglio con Xi Jinping.

Gli altri incontri

Accanto al faccia a faccia tra Xi e Putin, la prima giornata del vertice Sco ha visto un fitto susseguirsi di bilaterali che hanno sottolineato l’ampiezza delle ambizioni cinesi. Il più significativo è stato quello con il premier indiano Modi: la sua presenza a Tianjin segna la prima visita in Cina dopo sette anni. Un ritorno che sottolinea il tentativo di riannodare i rapporti dopo anni di gelo dovuti alle tensioni di confine.

Ma per entrambi sembra prevalere al momento la volontà di trovare un punto di incontro, come testimoniano le parole di Xi che nel discorso di apertura si è rivolto a Modi sottolineando come «è la scelta giusta per entrambe le parti essere amichevoli e avere buoni rapporti di vicinato, essere partner che favoriscono il successo reciproco e il far danzare insieme il drago e l’elefante».

In parallelo, Xi ha ricevuto anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ospite di rilievo pur senza che la Turchia faccia parte della Sco, con cui avrebbe discusso della guerra in Ucraina, della situazione a Gaza e di misure congiunte per lo sviluppo della Siria. Particolarmente simbolico anche il bilaterale con il bielorusso Alexander Lukashenko, alleato storico del Cremlino, che ha confermato la piena convergenza di Minsk con la visione geopolitica sino-russa.

© Riproduzione riservata