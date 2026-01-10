I sistemi di distribuzione idrica e termica, così come i trasporti pubblici, sono sospesi dopo i raid russi sulla regione di Kiev. Da settimane la Russia prende di mira i sistemi di riscaldamento e i blackout sono ormai quotidiani, mentre le temperature sfiorano i -10 gradi. Guterres: «Inaccettabili gli attacchi contro i civili»

Quasi 100mila famiglia sono di nuovo senza acqua e senza riscaldamento a causa dei raid russi nella regione di Kiev. Il tutto in giornate che registrano fino a -10 gradi. I sistemi di distribuzione idrica e termica nella capitale ucraina, così come i trasporti pubblici elettrificati, sono sospesi su richiesta del gestore statale della rete. Lo ha riferito il consiglio comunale di Kiev, secondo cui le riparazioni sono in corso ma risultano rallentate dal maltempo, che sta provocando altri danni.

Nelle ultime settimane la Russia ha spesso bombardato le infrastrutture energetiche ucraine, causando blackout quotidiani, e quest’inverno ha preso di mira anche i sistemi di riscaldamento. Già giovedì un attacco notturno aveva lasciato senza riscaldamento circa la metà dei condomini di Kiev. Gli attacchi contro le infrastrutture civili sono stati condannati a più riprese dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che li ha definiti «inaccettabili».

Problemi alle infrastrutture e blackout diffusi si stanno verificando anche in regioni russe. Sabato il governatore della regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, ha dichiarato che 600mila residenti sarebbero rimasti senza elettricità, riscaldamento e acqua dopo un attacco missilistico ucraino.

Guerra di droni

Negli ultimi giorni i raid russi si stanno intensificando anche nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, dove gli attacchi sferrati nella notte hanno fatto tre feriti. «L’azione ha causato alcuni incendi, sono state danneggiate le infrastrutture e ci sono state interruzioni di corrente», ha scritto su Telegram il governatore Oleksandr Hanzha. In tutto, le difese aeree di Kiev sono riuscite a intercettare 27 droni.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha annunciato che nelle ultime ore la contraerea del paese ha abbattuto 59 droni ucraini sul territorio della Federazione: undici sono stati intercettati nella regione del Mar Nero e dieci nella regione meridionale di Krasnodar. Secondo il governatore di Volgograd, Andrey Bocharov, un deposito di petrolio a Oktyabrsky è stato colpito dai detriti di un drone ucraino e i residenti dell’area sono stati evacuati.

