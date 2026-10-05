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«Ho deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario per convocare elezioni generali che si svolgeranno domenica 29 novembre». Come previsto il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate. Lo ha fatto nel corso di una dichiarazione istituzionale rilasciata questa mattina al palazzo della Moncloa. Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento nove mesi prima della fine della legislatura, che inizialmente intendeva portare a termine.

La Spagna deve scegliere se «unirsi all’ondata di estrema destra che sta causando regressione ovunque governi» oppure dare al Paese «una maggioranza progressista più ampia», ha detto il premier spagnolo. L’obiettivo è fare in modo che «la Spagna continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale» e «un punto di riferimento globale per la pace, il femminismo e la prosperità». «Dobbiamo mobilitarci e fare in modo che il Parlamento ci conceda una maggioranza molto più ampia con cui sconfiggere le élite e continuare a trasformare la Spagna».

La decisione arriva dopo la bocciatura, venerdì scorso al Congresso dei deputati, di due decreti legge varati dal governo per affrontare la crisi abitativa. I provvedimenti sono stati respinti anche per il voto contrario di Uniti per la Catalogna (JxCat), che si è unito a Partito popolare e Vox, facendo cadere la maggioranza parlamentare stabile dell’esecutivo spagnolo.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo l’ultimo sondaggio di Sigma Dos, realizzato per il quotidiano El Mundo, il Partito socialista spagnolo ha perso oltre 6 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni di luglio 2023 attestandosi con il 25.6 per cento delle preferenze. A parità di affluenza, quindi, il Psoe raccoglierebbe circa 6,3 milioni di voti, perdendone 1,5 milioni rispetto a tre anni fa, e conquisterebbe 103 seggi al Congresso dei deputati, 18 in meno rispetto agli attuali.

Il partito Popular, guidato da Alberto Nunez Feijoo, otterrebbe il 32,6 per cento e 140 deputati, mentre Vox salirebbe al 18,3 per cento con 63 seggi, ben 30 in più rispetto alle elezioni del 2023.

(notizia in aggiornamento)

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