Dal Gemelli di Roma, dove si trova in convalescenza dopo l’asportazione di un tumore al polmone, il pontefice ha sentito il presidente russo per chiedere di «consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile»

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Dal Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova in convalescenza dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al polmone, papa Leone XIV ha avuto oggi, venerdì 16 ottobre, un colloquio telefonico con Vladimir Putin. Nel corso della conversazione, fa sapere la sala stampa vaticana, il Santo Padre ha espresso al presidente russo «viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile». Il pontefice, si legge ancora nella nota, «ha infine ribadito l'impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace».

Nella conversazione, fa sapere invece il Cremlino, Putin ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra la Russia e il Vaticano «nella promozione di valori spirituali e morali unificanti e nella protezione dei cristiani e dei luoghi di culto cristiani in diverse regioni del mondo», ha ringraziato il pontefice per la sua disponibilità a contribuire alla risoluzione del conflitto in Ucraina, ma ha anche attribuito alle autorità ucraine la responsabilità per la situazione umanitaria venutasi a creare a Oleshky. Il presidente russo, prosegue la nota del Cremlino, ha espresso «sinceri auguri di salute e pronta guarigione» a papa Leone XIV dopo il recente intervento chirurgico.

Non è la prima volta che il presidente russo e il papa si sentono da quando Prevost è arrivato al soglio di Pietro. Una prima telefonata era arrivata il 4 giugno 2025, meno di un mese dopo l’elezione del pontefice. Anche in quell’occasione Leone XIV aveva chiesto a Putin di rendersi protagonista di «un gesto che favorisca la pace».

L’appello di Zelensky all’Ue

Intanto, al consiglio europeo a Bruxelles, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai leader dei 27 paesi almeno 70 miliardi di euro aggiuntivi per il 2027, quando il costo della guerra è stimato in 155 miliardi. «Vi chiedo di trovare questo sostegno: ci aiuterà a contenere la Russia», ha detto, sottolineando il ruolo dei droni nel fermare gli attacchi e interrompere i rifornimenti russi.

Kiev potrebbe produrne da due a tre volte di più, ha spiegato, ma mancano i fondi. Zelensky ha inoltre denunciato che le limitazioni alla velocità di Starlink hanno ridotto le capacità logistiche e operative ucraine, e ha detto che sono in corso colloqui con gli europei per individuare un formato di dialogo con Mosca, anche attraverso un possibile inviato dell’Ue.

Mentre sul campo, le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi con droni Shahed, anche a reazione, nella regione occidentale della Volinia, al confine con la Polonia. A Lutsk è stata colpita un’altra azienda con investimenti stranieri, mentre a Kovel un incendio ha distrutto una decina di camion e semirimorchi.

I raid hanno danneggiato anche infrastrutture energetiche: secondo le autorità ucraine, circa 370mila utenze sono rimaste senza elettricità nella regione. Altri attacchi hanno colpito diverse città, tra cui Kharkiv, dove sono stati segnalati morti e feriti. Intanto, l’inviato del Cremlino Kirill Dmitriev ha accusato Kiev di avere deteriorato i rapporti con Washington, sostenendo che le critiche ucraine a possibili accordi economici tra Russia e Stati Uniti abbiano avuto «conseguenze significative».

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