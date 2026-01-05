false false

«Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela», ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One.

«Stiamo trattando con persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa», ha continuato il presidente.

Nel corso del suo discorso ha anche ribadito le mire sulla Groenlandia: «L'Ue – ha detto – ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia. Ne abbiamo bisogno dal punto di vista della sicurezza nazionale, è così strategica. In questo momento la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque e la Danimarca non sarà in grado di occuparsene».

Per poi concludere con minacce a Colombia, Messico, Cuba e Iran. '«La Colombia è governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina, ma non ancora per molto'» perché nel Paese è possibile una '«missione statunitense simile'» a quella venezuelana, sono state le parole di Trump che da Mar-a-Lago è diretto a Washingotn.

Oltre alla Colombia, tra i Paesi minacciati da Trump c'è anche «il Messico deve darsi una regolata, dobbiamo fare qualcosa', anche se la sua presidente Claudia Sheinbaum è 'una persona fantastica, le offro ogni giorno di inviare truppe». Per quanto riguarda Cuba '«è pronta a cadere' da sola, non penso sia necessario agire'' lì, ha aggiunto Trump affermando che i cubani ora non avranno più soldi in arrivo dal Venezuela».

Infine l'Iran che verrà «colpito molto duramente» dagli Stati Uniti se verranno uccisi altri manifestanti che stanno partecipando alla protesta di piazza contro il governo di Teheran e il carovita. «Stiamo monitorando la situazione molto attentamente. Se iniziano a uccidere persone come hanno fatto in passato, penso che saranno colpiti duramente dagli Stati Uniti», ha detto Trump.

Musk: "A sostegno del popolo venezuelano" Dopo che l'azienda Starlink ha annunciato che fornira' un servizio internet ad alta velocita' gratuito al popolo venezuelano dopo la cattura di Nicola's Maduro, il proprietario della societa', Elon Musk ha ripubblicato l'annuncio, aggiungendo: "A sostegno del popolo venezuelano", insieme all'emoji della bandiera del Paese.

Il CEO di Tesla e SpaceX si e' espresso apertamente nel sostenere l'operazione che ha portato alla cattura di Maduro, prevedendo un futuro migliore per il paese. "La prosperita' attesa da tempo sta arrivando per il popolo venezuelano", ha scritto Musk.

Starlink, il servizio internet satellitare di SpaceX, fornisce internet ad alta velocita' a oltre 6 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Rodriguez: "Con gli Usa il rapporto sia rispettoso" La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez ha chiesto un rapporto ''bilanciato e rispettoso'' con gli Stati Uniti. ''Riteniamo prioritario procedere verso un rapporto equilibrato e rispettoso tra Stati Uniti e Venezuela", ha scritto su Telegram Rodriguez, vicepresidente esecutiva di Nicolas Maduro fino alla sua cattura.

"Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare su un programma di cooperazione mirato allo sviluppo condiviso'', ha aggiunto. Trump: "Non credo che Kiev abbia attaccato la casa di Putin" Donald Trump ha dichiarato di non credere alle affermazioni di Mosca secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato con droni una residenza del presidente russo Vladimir Putin nel nord-ovest della Russia.

"Non credo che questo attacco sia avvenuto", ha detto Trump a bordo del suo aereo presidenziale mentre lascia Mar-a-Lago per raggiungere Washington. Cina: "Scenario inaccettabile" La Cina non accetta che i Paesi agiscano come "giudici del mondo", in merito alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Usa, rilevando che la sovranità di tutte le nazioni "deve essere protetta". E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, nell'incontro avuto domenica a Pechino con il suo omologo pakistano Ishaq Dar, riferendosi agli "improvvisi sviluppi in Venezuela" senza menzionare direttamente gli Stati Uniti.

"Non abbiamo mai creduto che un Paese potesse fungere da polizia del mondo, né accettiamo che una nazione possa affermare di essere giudice del mondo", ha osservato Wang, nel resoconto dei media statali. "La sovranità e la sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero essere pienamente protette dal diritto internazionale", ha aggiunto il capo della diplomazia di Pechino, nel suo primo intervento pubblico dopo che le immagini di Maduro bendato e ammanettato.

Pechino si trova a misurare il suo peso diplomatico e a tentare di difendere la 'partnership cooperativa per tutte le stagioni' firmata nel 2023 con Caracas, a 50 anni circa di rapporti diplomatici, dopo l'affermazione del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Usa puntano a supervisionare in via temporanea il governo del Venezuela.

Il Dragone ha rappresentato per il Venezuela un'ancora di salvezza economica da quando gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno intensificato le sanzioni nel 2017, acquistando beni per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari nel 2024, secondo i dati annuali più recenti disponibili: quasi la metà degli acquisti mandarini riguarda il petrolio, secondo i dati doganali. Il presidente Usa minaccia un possibile attacco in Colombia La Colombia è governata da un uomo malato, non lo farà ancora per molto tempo": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "L'operazione Colombia mi sembra una buona idea", ha aggiunto. Poi Il tycoon minaccia un secondo attacco a Caracas Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. Trump minaccia l'India Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un rialzo dei dazi all'India "se non aiuterà sulla questione del petrolio russo", di cui è uno dei principali importatori. Trump e Israele hanno raggiunto un accordo per colpire ll presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbero raggiunto un accordo per colpire l'Iran durante il loro incontro a Mar-a-Lago, in Florida. Lo scrive il quotidiano libanese 'Al-Akhbar', affiliato a Hezbollah, sostenendo che le autorità di Beirut hanno ricevuto queste informazioni da fonti internazionali. Il quotidiano precisa che l'accordo tra Trump e Netanyahu prevede un attacco contro l'Iran se non interromperà completamente il suo programma nucleare e non metterà fine al sostegno ai suoi alleati nella regione.

Nell'articolo si legge anche che l'Arabia Saudita starebbe cercando di mediare con Teheran per raggiungere un accordo. C'è infatti il timore, da parte di Riad, che il caos in Iran possa estendersi all'intera regione. New York Times: "I balletti di Maduro hanno provocato l'operazione" Ci sarebbero anche i famosi e frequenti balli di Nicolas Maduro al suono di "no guerra", "Si' Pace" o "No Crazy War" alla base della decisione definitiva statunitense di compiere l'operazione e arrestare il presidente venezuelano. Lo hanno riferito diversi funzionari dell'amministrazione Trump consultati dal New York Times, secondo cui a influire nella decisione dell'operazione Absolute Resolve, sarebbe stata anche la perdita di pazienza di alcuni consiglieri del presidente Donald Trump provocata dalle danze di Maduro, le quali secondo Washington avevano lo scopo di deridere la pressione e le continue minacce di Trump verso Caracas.

© Riproduzione riservata