Donald Trump, con un post sul suo social Truth, ha annunciato che vieterà l’ingresso alla Casa Bianca a Cnn, Ms Now e Politico. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato le testate di «inventarsi le notizie». «Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente o dell'amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America» ha scritto definendo il provvedimento «molto semplice». 

Quando Trump ha dato l'annuncio, i giornalisti di Politico e Cnn erano all'interno della Casa Bianca e una troupe del canale stava accompagnando il vicepresidente JD Vance in un viaggio per un evento in Iowa.

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Libertà militare e sicurezza dell’isola: l’accordo di Trump sulla Groenlandia non è una svolta

Luca Sebastiani
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«Cnn sostiene pienamente il suo team alla Casa Bianca e il suo lavoro giornalistico corretto e accurato. La Costituzione degli Stati Uniti ci garantisce il diritto di svolgere questo lavoro senza ostacoli o interferenze da parte del governo», ha dichiarato l’emittente. «Se il divieto minacciato dal presidente Trump dovesse entrare in vigore, rappresenterebbe un attacco illegale a questo diritto fondamentale e costituzionalmente protetto». Anche Politico ha immediatamente commentato il post di Trump affermando che «continuerà a raccontare in modo corretto questa Casa Bianca e quelle future. Difenderemo con determinazione i nostri diritti garantiti dal Primo emendamento contro qualsiasi tentativo di limitarli», ha dichiarato la testata.  

Fatti

Dagli influencer Maga agli hacker del Pentagono, tutta la storia delle sanzioni ad Autistici/Inventati

Emanuela Del Frate
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La presidente della White House Correspondents Association, Jacqui Heinrich, che lavora per Fox News, ha difeso i colleghi che «vengono presi di mira per aver svolto il proprio lavoro», sottolineando come sia «del diritto del popolo americano di ricevere un resoconto completo e indipendente delle attività, delle politiche e delle decisioni di chiunque ricopra la piu' alta carica della nazione».

Negli scorsi mesi proprio ad Associated Press era stato impedito di seguire alcuni eventi allo Studio Ovale e all’Air Force One in seguito al rifiuto dell’agenzia di usare usare il nuovo nome 'Golfo d'America' invece che del Messico.

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