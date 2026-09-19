false false

Donald Trump, con un post sul suo social Truth, ha annunciato che vieterà l’ingresso alla Casa Bianca a Cnn, Ms Now e Politico. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato le testate di «inventarsi le notizie». «Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente o dell'amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America» ha scritto definendo il provvedimento «molto semplice».

Quando Trump ha dato l'annuncio, i giornalisti di Politico e Cnn erano all'interno della Casa Bianca e una troupe del canale stava accompagnando il vicepresidente JD Vance in un viaggio per un evento in Iowa.

«Cnn sostiene pienamente il suo team alla Casa Bianca e il suo lavoro giornalistico corretto e accurato. La Costituzione degli Stati Uniti ci garantisce il diritto di svolgere questo lavoro senza ostacoli o interferenze da parte del governo», ha dichiarato l’emittente. «Se il divieto minacciato dal presidente Trump dovesse entrare in vigore, rappresenterebbe un attacco illegale a questo diritto fondamentale e costituzionalmente protetto». Anche Politico ha immediatamente commentato il post di Trump affermando che «continuerà a raccontare in modo corretto questa Casa Bianca e quelle future. Difenderemo con determinazione i nostri diritti garantiti dal Primo emendamento contro qualsiasi tentativo di limitarli», ha dichiarato la testata.

La presidente della White House Correspondents Association, Jacqui Heinrich, che lavora per Fox News, ha difeso i colleghi che «vengono presi di mira per aver svolto il proprio lavoro», sottolineando come sia «del diritto del popolo americano di ricevere un resoconto completo e indipendente delle attività, delle politiche e delle decisioni di chiunque ricopra la piu' alta carica della nazione».

Negli scorsi mesi proprio ad Associated Press era stato impedito di seguire alcuni eventi allo Studio Ovale e all’Air Force One in seguito al rifiuto dell’agenzia di usare usare il nuovo nome 'Golfo d'America' invece che del Messico.

© Riproduzione riservata