Continua lo scontro Usa-Iran su Hormuz mentre diminuisce il traffico marittimo nello stretto e sale ancora il prezzo del petrolio. Gli Emirati Arabi Uniti accusano l’Iran di aver lanciato due missili balistici, Teheran smentisce
Ancora scontro sullo Stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum Usa-Iran. Il presidente statunitense Donald Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara «nuovo territorio americano». «Un'illusione che andrà corretta», replica Teheran che sottolinea che Hormuz sarà chiuso «fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo».
lntanto il traffico marittimo nello Stretto resta ridotto. E una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Gli Emirati Arabi Uniti accusano l’Iran di aver lanciato due missili balistici, Teheran definisce l’accusa «priva di fondamento». Oman ed Egitto continuano a tentare una mediazione, ma f senza progressi concreti.
Trump, infatti, assicura che non sono in corso né sono previsti colloqui con l’Iran, mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sostiene che sarebbero gli Stati Uniti a «implorare» di negoziare dopo non essere riusciti a costringere Teheran alla resa.
PUNTI CHIAVE
06:18
Teheran: "Correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz"
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L'Iran smentisce il lancio di missili sugli Emirati
Petrolio, prezzi in rialzo
Prezzi del petrolio in rialzo sui mercati asiatici per la quarta sessione consecutiva mentre si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura dello Stretto di Hormuz che alimenta i timori per le forniture globali di greggio. I future sul greggio Wti avanzano dello 0,82% a 85,64 dollari al barile mentre i future sul Brent salgono dello 0,62% a 91,57 dollari al barile.
Hormuz, diminuisce il traffico
Ieri il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha subito un rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Lo scrive l'agenzia Reuters. Secondo i dati di Kpler, sei navi mercantili hanno attraversato lo stretto ieri, in calo rispetto alle nove del giorno precedente e al di sotto della media giornaliera di 11 registrata negli ultimi 10 giorni.
Teheran: "Correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz"
"Proprio come Trump ha correttamente scritto il nome dell'eterno Golfo Persico, presto la sua illusione riguardo lo Stretto di Hormuz sarà corretta o correggeremo noi le illusioni di quest'uomo illuso". Lo scrive su X il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi in risposta al post che ieri sera Donald Trump ha postato sul suo social Truth con l'immagine dello Stretto di Hormuz su cui è scritto "nuovo territorio Usa".
L'Iran smentisce il lancio di missili sugli Emirati
L'Iran smentisce il lancio di missili balistici in direzione degli Emirati Arabi Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha "categoricamente respinto l'affermazione degli Emirati Arabi Uniti secondo cui l'Iran avrebbe lanciato un missile in direzione di quel Paese", considerando questa accusa pregiudizievole rispetto alla fiducia reciproca e agli sforzi a favore della sicurezza.
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