Ieri il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha subito un rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Lo scrive l'agenzia Reuters. Secondo i dati di Kpler, sei navi mercantili hanno attraversato lo stretto ieri, in calo rispetto alle nove del giorno precedente e al di sotto della media giornaliera di 11 registrata negli ultimi 10 giorni.