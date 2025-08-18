Dopo il summit in Alaska non si ferma l’attacco di Mosca sull’Ucraina. Il nuovo summit in America con i leader europei. Il tycoon determinato: «Kiev non può entrare nella Nato»
Dopo il vertice in Alaska tra Putin e Trump, prosegue l’attacco di Mosca a Kiev. Nessun cessate il fuoco. Secondo quanto riferito da autorità ucraine, gli attacchi hanno colpito Kharkiv la regione di Sumy, Tredici i feriti.
Nel frattempo è atteso il nuovo vertice negli Usa. Il premier ucraino Zelensky conferma di essere arrivato. Ad essere atterrata anche la premier Giorgia Meloni.
«La pace deve essere duratura», dice Zelensky da Washington.
«La Russia – continua – deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha avviato con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina avviata il 24 febbraio di tre anni fa. Spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei costringa la Russia ìa una pace vera».
Trump ha invece escluso che Kiev riprenda il controllo della Crimea annessa dalla Russia nel 2014 ed entri nella Nato. In un post su Truth, il presidente americano ha scritto che «se volesse, il presidente dell'Ucraina Zelenskyy potrebbe porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente oppure può continuare a combattere».
Il programma. Alle 19.15 Trump vede Zelensky
Il programma della giornata comunicato dalla Casa Bianca prevede l'arrivo alla Casa Bianca dei leader europei alle 12 ora locale, le 18 in Italia. Un'ora dopo Trump accoglierà Zelensky e l'inizio del bilaterale è atteso per le 19.15 italiane. Alle 20.15 è previsto il tycoon riceva ufficialmente i leader europei, poi la foto e dalle 21 ora italiana è in agenda l' "incontro multilaterale".
Meloni atterra a Washington
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta a Washington per partecipare all'incontro con il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e con gli altri leader europei.
