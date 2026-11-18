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Nel suo primo viaggio internazionale dopo le elezioni di metà mandato, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato in Cina per il vertice dei leader dell’Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico), a margine del quale domani, giovedì 19 novembre, incontrerà i suoi omologhi cinese e russo.

Il presidente Vladimir Putin ha preceduto il presidente statunitense a Shenzhen, nel sud-est del paese, e in mattinata ha discusso con Xi Jinping, in un incontro a due in cui si è toccato anche il tema della guerra in Ucraina.

Il leader del Cremlino ha detto, subito dopo il bilaterale, che gli scambi commerciali tra i due paesi saranno in grande crescita nel 2026, perché il lavoro congiunto sta procedendo bene e le relazioni bilaterali sono «incrollabili come una montagna». Sulla stessa falsariga Xi: «Siamo pronti, insieme alla Russia e ad altri membri della grande famiglia Asia-Pacifico, a lavorare per aprire ampie prospettive e la prosperità della regione. Cina e Russia devono contribuire alla formazione di un mondo multipolare e alla democratizzazione delle relazioni internazionali. Dobbiamo mantenere costantemente la continuità, andare avanti con coraggio, sbloccare l'enorme potenziale delle relazioni bilaterali e arricchirne il contenuto».

L’arrivo di Trump

Al suo arrivo, Trump ha trovato un tappeto rosso e il presidente cinese ad accoglierlo con un abbraccio. È stata la prima volta che il presidente cinese si è recato all’aeroporto per ricevere un presidente americano, non fa parte, infatti, del protocollo della diplomazia cinese accogliere i capi di stato personalmente. Da notare il fatto che al suo arrivo negli Stati Uniti Xi era stato accolto con calore da Trump e dalla first lady, il presidente cinese avrebbe quindi ignorato il protocollo, per questa volta, per mostrare reciprocità e rispetto al suo omologo statunitense. Neanche per Putin, nonostante i saldi rapporti, si è recato all’aeroporto.

Il presidente cinese ha dichiarato, in attesa dell’Apec – un forum che ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica, gli scambi commerciali e gli investimenti nell’area Asia-Pacifico – il suo auspicio di uno scambio approfondito e proficuo per i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, la cooperazione nella regione e gli equilibri globali. L’obiettivo, ha sottolineato il leader di Pechino secondo quanto riferito dall’agenzia Xinhua, è la promozione di un rapporto «costruttivo e strategicamente stabile» tra Cina e Stati Uniti, fondato sul rispetto reciproco, sull’equità e sulla reciprocità.

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