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«Ho appena concluso un colloquio di grande successo con Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300mila tonnellate di gasolio al mercato Usa e globale, altre 500mila a novembre e un milione di tonnellate subito dopo», scrive Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che «inoltre, la Russia consegnerà, in tempi brevi, ulteriori 3 milioni di tonnellate di gasolio», compatibilmente con le condizioni delle raffinerie russe.

Poi aggiunge: «Grazie al nostro CONTROLLO TOTALE dello Stretto di Hormuz e a questo grande annuncio sull'energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani e, di fatto, per il mondo intero, SCENDERANNO A RITMI RECORD E IN MODO RAPIDO!».

L'accordo annunciato da Trump prevede complessivamente fino a 4,8 milioni di tonnellate di gasolio russo da immettere sui mercati internazionali. Con l’annuncio dell’accordo secondo cui Trump sostiene che la Russia fornirà fino a 4,8 milioni di tonnellate di diesel, in più fasi, la Casa Bianca sospende temporaneamente le sanzioni sul diesel russo. Come fa sapere il Dipartimento del Tesoro, quindi, gli Stati Uniti esenteranno le forniture di gasolio russo ai mercati globali dalle sanzioni statunitensi entro il 7 aprile 2027.

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