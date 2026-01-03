Nell’intervista a Fox News il presidente Usa ha spiegato anche che un elicottero è stato colpito durante l’attacco e ci sono alcuni soldati statunitensi feriti. Sul futuro politico del paese: «Non possiamo correre il rischio di lasciare che qualcun altro gestisca il potere e prenda il controllo di ciò che lui ha lasciato. Quindi stiamo prendendo questa decisione ora»

«Attualmente Maduro è detenuto a bordo della nave Iwo Jima (Rpt Jima). Verrà trasferito con la moglie a New York». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha spiegato in un’intervista a Fox News dove si trova attualmente il presidente del Venezuela, catturato nell’operazione militare con cui l’esercito statunitense ha attaccato il paese sudamericano.

Alle 17 di oggi, ore italiane, il tycoon terrà invece una conferenza stampa per parlare alla nazione. Per il momento a Fox News ha detto che negli attacchi della notte è stato colpito un elicottero e ci sono dei militari statunitensi feriti, senza rivelare ulteriori dettagli.

Il futuro politico del Venezuela

«Non permetteremo ad altri di riprendere da dove ha lasciato Maduro», ha detto invece spiegando che la sua amministrazione sta decidendo ora le sorti politiche future del paese. «Stiamo prendendo questa decisione ora. Non possiamo correre il rischio di lasciare che qualcun altro gestisca il potere e prenda il controllo di ciò che lui ha lasciato. Quindi stiamo prendendo questa decisione ora. Saremo molto coinvolti. E vogliamo garantire la libertà al popolo», ha detto Trump prima di minacciare: «Se rimangono fedeli, il futuro sarà davvero brutto, davvero brutto per loro».

Al momento, il tycoon non ha fornito un sostegno politico pubblico a María Corina Machado, la leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la pace. «Dobbiamo valutare adesso», ha detto Trump rispondendo a una domanda su un possibile appoggio a Machado. «C’è un vicepresidente, come sapete. Non so che tipo di elezione sia stata, ma l’elezione di Maduro è stata una vergogna».

