A rivendicare l’accatto «su larga scala» è lo stesso presidente Trump che ha confermato la cattura del presidente venezuelano e di sua moglie. Trump parlerà in conferenza stampa a Mar-a-Lago alle 17 italiane

Un attacco militare degli Stati Uniti ha colpito nella notte diversi obiettivi in Venezuela, inclusa la capitale Caracas e gli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Forti esplosioni sono state udite intorno alle 2 ora locale. Sarebbero state prese di mira basi militari. L’operazione è stata ordinata dal presidente americano Donald Trump, che nelle scorse settimane aveva evocato possibili azioni militari contro il governo venezuelano nel quadro di una «guerra ai cartelli della droga», affermando che i giorni del presidente Nicolás Maduro sono «contati».

Inoltre, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro è stato catturato e portato via dal Paese insieme alla moglie Cilia Flores. Lo ha annunciato sul suo social Truth il presidente Donald Trump, confermando gli attacchi di oggi sul Paese sudamericano.

«Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato assieme a sua moglie e portato fuori dal Paese. Questa operazione è stata condotta assieme alle forze dell'ordine Usa», ha scritto il capo della Casa Bianca, annunciando inoltre una conferenza a Mar-a-Lago, in Florida, alle 11 ora locale, le 17 in Italia.

In un comunicato del governo venezuelano si legge che Maduro «ha disposto che tutti i piani di difesa nazionale siano attuati» e «ordinato l'attuazione del decreto che dichiara lo stato di “agitazione esterna” in tutto il territorio nazionale, e passare immediatamente alla lotta armata. L'intero Paese deve attivarsi per sconfiggere questa aggressione imperialista».

Gli attacchi nella notte

Subito dopo le esplosioni Caracas aveva parlato di una «gravissima aggressione» e annunciato l’attivazione dei piani di mobilitazione nazionale. Dichiarato lo stato di emergenza. Colpite, secondo le prime informazioni, basi militari strategiche come Fort Tiuna e la base aerea di La Carlota, oltre al porto della capitale.

Dalla vicina Colombia, il presidente Gustavo Petro ha chiesto riunioni urgenti dell’Onu e dell’Osa. Testimoni citati da media internazionali riferiscono di aerei ed elicotteri militari e di almeno sette esplosioni. In Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato attenzione alla comunità italiana, mentre la premier Giorgia Meloni segue l’evoluzione della crisi.

L’escalation Usa-Venezuela

Dall’inizio di settembre gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari nei Caraibi e nel Pacifico orientale, effettuando oltre trenta attacchi contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga. Secondo le autorità, le azioni avrebbero causato più di 110 morti. Il primo raid, il 2 settembre, ha sollevato forti polemiche dopo la rivelazione di un «secondo passaggio» per colpire due sopravvissuti: alcuni membri del Congresso hanno chiesto un’indagine per verificare un’eventuale violazione del diritto di guerra.

L’escalation si è estesa anche al fronte energetico. Il 10 dicembre Washington ha sequestrato la petroliera The Skipper al largo del Venezuela, in un’operazione partita dalla portaerei USS Gerald R. Ford. La procuratrice generale Pam Bondi ha diffuso un video dell’abbordaggio, sostenendo che la nave trasportasse petrolio venezuelano e iraniano soggetto a sanzioni. Pochi giorni dopo, il presidente Donald Trump ha annunciato un «blocco totale» delle petroliere sanzionate in entrata e uscita dal Paese.

Il 20 dicembre è seguita la cattura di una seconda nave, mentre una terza è riuscita a fuggire. Caracas aveva definito i sequestri atti di «pirateria» e accusato l’amministrazione Trump di perseguire un cambio di regime.

