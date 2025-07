È iniziato a Turnberry, in Scozia, sede di un resort di golf di proprietà del presidente americano, l’atteso incontro tra Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sul tavolo l’accordo tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi, dopo la lettera inviata dal tycoon a metà luglio in cui si parlava di tariffe al 30 per cento a partire dal 1° agosto.

Prima del vertice, in un punto stampa con i giornalisti, Trump ha parlato di «50 per cento di possibilità» di concludere l’accordo: «La scadenza del primo agosto vale per tutti. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con l’Ue nel corso degli anni, ma è stata una transazione molto unilaterale, molto ingiusta nei confronti degli Stati Uniti, e credo che entrambe le parti vogliano vedere equità, ma è stata un'intesa molto, molto unilaterale, cosa che non dovrebbe essere. Quindi siamo qui con il suo brillante staff e speriamo di risolvere alcuni problemi. Ci sono ancora tre quattro punti da discutere, ma si tratta di equità».

Poi, la precisazione: «Non ho intenzione di abbassare i dazi oltre il 15 per cento». E la conferma che il settore farmaceutico non farà parte dell'eventuale accordo: «Fondamentalmente i prodotti farmaceutici non ne faranno parte, perchè dobbiamo produrli negli Stati Uniti. Non possiamo trovarci in una posizione in cui dobbiamo dipendere da altri paesi», ha detto il presidente americano.

Su von der Leyen, il tycoon si è detto «onorato» di averla come ospite, visot che «ha fatto davvero un lavoro straordinario per loro, non per noi, ma ha fatto un ottimo lavoro ed è molto rispettata anche da noi. Non vediamo l'ora di parlare per vedere se possiamo fare qualcosa».

Dal canto suo, anche la presidente della Commissione Ue ha parlato di «50 per cento di possibilità di chiudere l’accordo» e ha fatto notare che «insieme siamo le due maggiori economie del mondo. Se si guarda al volume degli scambi, è il più grande a livello globale, con 1,7 trilioni di dollari in due. E se si guarda ai nostri mercati, è un mercato enorme, 800 milioni di persone, se si considerano gli Stati Uniti e l'Unione europea. Quindi attendo con ansia le discussioni che avremo ora».

«Il nostro staff – ha continuato – ha fatto parte del lavoro più pesante, ma ora tocca a noi, e lei è noto per essere un negoziatore duro, un negoziatore leale e onesto. Se ci sarà accordo sarà il più importante mai concluso per noi».

Durante il punto stampa è stato affrontato anche il tema della carestia e dei negoziati in stallo su Gaza: «Abbiamo dato 60 milioni di dollari a Gaza per aiuti alimentari due settimane fa e nessuno lo ha riconosciuto. Qualcuno dovrebbe ringraziare ma nessuno ci ha ringraziato, nessuno dei paesi europei lo ha fatto», ha detto Trump. Poi, una chiosa su Israele: «Dovrà decidersi sull’accordo con Hamas».

