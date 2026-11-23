Undici vittime nel crollo di un condominio a Dymer. La corvetta Merkury si è capovolta nel porto di Bengasi dopo un'esplosione. Zelensky ha rivendicato l’attacco. La Nato si riunisce dopo il ritrovamento dei missili russi in Polonia

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È salito a 15 morti il bilancio degli attacchi russi nella regione di Kiev. Undici persone sono state uccise a Dymer, circa 45 chilometri a nord della capitale, dove un raid ha provocato il crollo parziale di un condominio di cinque piani. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione regionale, Tymur Tkachenko. Le ricerche tra le macerie proseguono: un bambino e una donna di 79 anni sono stati estratti vivi. Altre tre persone sono morte in un supermercato a Vyshneve, una in un'abitazione a Bila Tserkva. Colpita anche una sottostazione elettrica nella regione di Dnipropetrovsk.

Intanto sale anche il rischio che la guerra si allarghi nel Mediterraneo. Nel porto libico di Bengasi un'esplosione ha colpito la Merkury, corvetta lanciamissili della Marina militare russa, provocando dieci feriti. Le immagini satellitari della società statunitense Vantor mostrano la nave capovolta e quasi completamente sommersa. Secondo le autorità della Libia orientale, l'unità si trovava nella base per rifornirsi durante il viaggio di ritorno in Russia. Nella sera del 22 novembre un secondo attacco ha colpito un mercantile al largo di Bengasi.

L’attacco alla corvetta Merkury è stato rivendicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su X ha parlato di «un'operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia». Il presidente ha ringraziato i combattenti dei servizi di sicurezza e le forze armate coinvolte, precisando che sono stati utilizzati sette droni navali di produzione ucraina. Secondo Zelensky, la nave russa è stata affondata e un elicottero militare russo Ka-27 sarebbe stato distrutto. Colpita anche la nave cargo MV Angara, che Mosca avrebbe utilizzato per il trasporto di armi.

Sale la tensione anche sul fronte Nato. La procura polacca ha identificato preliminarmente resti di tre missili da crociera russi Kh-101, caduti venerdì 20 novembre in Polonia durante un attacco contro l'Ucraina. Oggi il Consiglio Nord Atlantico si riunisce a Bruxelles per discutere la violazione dello spazio aereo e il rafforzamento delle difese sul fianco orientale dell'Alleanza.

Zelensky all'assemblea Nato: "Qualcuno crede che la Russia possa tornare pacifica?" Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è intervenuto virtualmente nell'ultima mezz'ora dell'assemblea della Nato a Berlino. Ha sottolineato che l'Ucraina ha ripetutamente offerto "misure per ridurre i combattimenti" e "non è mai stata lei ad alzare la posta in gioco", ma la Russia "continua a non offrirci una risposta pacifica". Ha esortato i leader della NATO a "investire in una sicurezza più forte e in una maggiore resilienza", chiedendo: "Qualcuno qui crede ancora che un giorno la Russia tornerà semplicemente ad essere pacifica e sicura?". Il presidente ucraino ha inoltre espresso una leggera resistenza alle garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 che l'Ucraina dovrebbe ricevere in caso di accordo di pace con la Russia, sostenendo che, in alternativa, le si dovrebbe semplicemente consentire l'adesione alla Nato. “Quando parliamo di garanzie simili a quelle dell'articolo 5, abbiamo bisogno di risposte. Abbiamo bisogno di risposte a domande molto chiare. Quali paesi sosterranno l'Ucraina se verrà attaccata di nuovo? Cosa faranno esattamente i nostri partner in risposta? Quali truppe saranno schierate preventivamente sul nostro territorio? Quanto costerà tutto questo e funzionerà davvero? Non è facile e finora non abbiamo risposte chiare e specifiche al riguardo.” Droni ucraini colpiscono depositi di petrolio in Tatarstan Nella notte tra domenica e lunedì 23 dei droni ucraini hanno colpito la stazione di petrolio di Kaleykino, vicino alla città di Almetyevsk, nella regione russa del Tatarstan. Non ci sono state vittime né feriti. Zelensky rivendica l'attacco alle navi russe in Libia «Un'operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato su X gli attacchi contro due navi russe al largo della Libia. Secondo il leader di Kiev, sono stati impiegati sette droni navali di produzione ucraina che hanno affondato la corvetta lanciamissili Merkury e distrutto un elicottero militare Ka-27. Tajani: «Preoccupante l'attacco alla nave russa in Libia» «Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall'Italia, questo è preoccupante», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Baku, commentando l'attacco alla corvetta russa nel porto di Bengasi. Per Tajani sarebbe «veramente pericoloso destabilizzare» la Libia, mentre la presenza militare russa nel Mediterraneo «deve essere seguita con grande attenzione». Polonia, trovati resti di tre missili russi. Si riunisce la Nato La procura polacca ha identificato i resti di tre missili da crociera russi Kh-101 caduti venerdì nell'est del paese, durante un attacco contro l'Ucraina. Nessun ferito. Oggi il Consiglio Nord Atlantico si riunisce a Bruxelles per discutere la violazione dello spazio aereo polacco. Ucraina, 11 morti nel condominio colpito dai russi a Dymer È salito a 11 il numero delle vittime del crollo di un condominio colpito da un attacco russo a Dymer, a nord di Kiev. Lo riferisce il capo dell'amministrazione regionale, Tymur Tkachenko. Proseguono le ricerche tra le macerie. Il bilancio complessivo dei raid nella regione di Kiev è di almeno 15 morti. Libia, colpita una nave da guerra russa nel porto di Bengasi La corvetta lanciamissili russa Merkury è stata gravemente danneggiata da un'esplosione nel porto libico di Bengasi. Le immagini satellitari la mostrano capovolta e quasi sommersa. Dieci i feriti. Fonti militari libiche sospettano un attacco con droni ucraini, ma Kiev non ha rivendicato l'operazione. Colpito anche un mercantile al largo della città.

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