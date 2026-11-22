Sarebbe la corvetta della marina militare russa Merkury. Secondo fonti locali aveva effettuato una sosta per il rifornimento di carburante e di provviste. Ci sarebbero alcuni feriti, ma non risultano vittime

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Una nave russa ormeggiata nel porto di Bengasi, nella Libia Orientale, è stata colpita in quello che si sospetta essere stato un attacco condotto con droni. L’esplosione non avrebbe provocato vittime. «Le indagini preliminari indicano che l’esplosione è avvenuta a bordo di una nave russa ormeggiata nel porto», ha detto in un comunicato l'amministrazione dell'est del Paese: «L’imbarcazione era in viaggio verso la Russia e aveva effettuato una sosta per il rifornimento di carburante e di provviste», nell'ambito degli accordi di cooperazione e delle facilitazioni navali esistenti tra i due Paesi.

Secondo quanto riporta su X Barak Ravid, giornalista di Axios e Channel 12 News, citando una «fonte a conoscenza» dell'accaduto, l’azione sarebbe stata «un attacco a lungo raggio condotto dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu)».

Il governo della Libia orientale guidato da Osama Hammad ha denunciato come una grave violazione della sovranità nazionale l'esplosione avvenuta nella base navale di Bengasi: «L'attacco contro una nave all'interno di un porto libico costituisce una grave aggressione alla sovranità nazionale e una flagrante violazione della sicurezza dei porti e della navigazione marittima», si legge nel comunicato in cui si precisa che «non può essere considerato un semplice incidente né qualcosa su cui si possa soprassedere».

Il governo Hammad ha quindi annunciato di aver incaricato i servizi di sicurezza e le autorità militari competenti di avviare «un'indagine approfondita, in coordinamento con le autorità russe, per chiarire le circostanze dell'attacco, individuarne l'origine e identificare le parti responsabili della sua pianificazione, esecuzione o sostegno». L'esecutivo ha inoltre rivendicato il pieno diritto della Libia ad adottare tutte le misure legali e diplomatiche necessarie nei confronti di eventuali responsabili.

Secondo Sky News, la nave colpita sarebbe la corvetta della marina militare russa Merkury, classe Steregushchiy, che sarebbe stata «quasi certamente distrutta». Ci sarebbero alcuni feriti, ma non risultano vittime.

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