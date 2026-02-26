Quattordici feriti a Kharkiv, sei a Zaporizhzhia. Droni e missili hanno colpito diverse città del paese. Intanto a Ginevra proseguono gli incontri di Witkoff e Kushner

Non si fermano gli attacchi dell’esercito russo sul territorio ucraino. Diverse città sono state prese di mira da droni e missili lanciati nella notte. A Kiev, il sindaco della città Vitalii Klitschko ha spiegato che sono stati attaccati tre quartieri - Darnytskyi, Holosiivskyi e Pecherskyi - e sono stati causati diversi incendi. Per il momento non si contano vittime.

A Kharkiv, invece, 14 persone sono rimaste ferite. Come reso noto dalle autorità locali, gli attacchi hanno riguardato quattro distretti della città. A Zaporizhzhia, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov, sono stati danneggiati 19 condomini, 4 case ed edifici non residenziali. Anche qui si contano feriti: almeno sei.

Incontri a Ginevra

E mentre gli attacchi sul suolo ucraino non accennano a diminuire, dalla Casa Bianca arrivano segnali sul malcontento del presidente Donald Trump per gli ostacoli nelle trattative di pace tra Kiev e Mosca. La sua pazienza «ha un limite», ha detto ai giornalisti il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

«Credo che la pazienza del presidente sia infinita? Non ci credo. Ma non vi pronostico quando finirà o quando deciderà di non impegnarsi più. Ma credo che l'abbiate sentito esprimere una profonda frustrazione per il fatto che tutto questo non sia ancora finito», ha aggiunto. Rubio ha sottolineato come rimangano ancora delle questioni «molto difficili» da risolvere, ma che dall'inizio dei negoziati trilaterali il loro numero è diminuito.

Il nodo principale, infatti, rimane il Donbass. Il Cremlino pretende di avere il controllo sui territori conquistati durante questi quattro anni di conflitto, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non intende cedere la sua integrità territoriale.

Intanto Kirill Dmitriev, l’inviato economico di Vladimir Putin, si recherà oggi a Ginevra dove sono in corso i negoziati di pace per incontrare gli inviati statunitensi. Gli uomini del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno già programmato un incontro con il capo negoziatore di Kiev, Rustem Umerov, per preparare ulteriori colloqui trilaterali con i russi, previsti per l'inizio di marzo.

