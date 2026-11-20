Nuovi pesanti attacchi sull’Ucraina nella notte, mentre nella riunione con i volenterosi Trump ha assicurato che Putin vorrebbe la pace e li ha incoraggiati a smettere di sovvenzionare Kiev

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Tre morti e quindici feriti il bilancio degli attacchi russi di questa notte su Kiev. I raid hanno danneggiato i ponti Podilsko-Voskresenskyi e Darnytskyi e altre infrastrutture critiche. La Russia ha colpito anche diverse altre regioni con missili balistici, missili da crociera e droni a reazione: oltre a quella di Kiev, anche quelle di Kharkiv e Leopoli, nonché Vinnytsia.

Anche a Leopoli i sistemi di difesa aerea sono stati attivati più volte e, a seguito di un attacco con droni intorno alle 4.30 del mattino, la Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha aumentato il livello di allerta della propria difesa aerea. Intorno alle 6.55 del mattino, a Leopoli si sono udite delle esplosioni durante un attacco e i residenti sono stati esortati a rimanere nei rifugi fino alla revoca dell’allarme aereo.

Nel frattempo, sul piano diplomatico torna sul tavolo la proposta che Kiev aderisca alla Nato in cambio della cessione di alcuni territori. Il presidente americano in persona, Donald Trump, durante la sua telefonata con gli europei riuniti a Berlino, ha proposto che i volenterosi piuttosto cerchino un accordo con Mosca e spendano i loro soldi diversamente dal sostegno all’Ucraina.

Per Mosca è "inaccettabile" una formula di "quasi adesione" di Kiev alla Nato L'ipotesi di un'adesione dell'Ucraina nella Nato è del tutto inaccettabile per Mosca, anche sotto forma di una "quasi adesione". Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov ai giornalisti. ''Anche l'individuazione di una formula di 'quasi adesione' alla Nato per Kiev e la ricerca di una qualche soluzione creativa in questo ambito rappresentano un'opzione inaccettabile per noi'', ha affermato il viceministro. Kushner: "In cambio dell'adesione alla Nato Kiev ceda territori" Nel corso dei colloqui di pace a porte chiuse tenutisi negli ultimi mesi, il genero del presidente Trump e inviato speciale Jared Kushner ha discusso un'idea un tempo ritenuta irrealizzabile: l'adesione dell'Ucraina alla Nato a condizione che ceda territori alla Russia, in particolare il Donbass, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione. Lo riferisce il Wall Street Journal. Mosca ha lottato per anni per impedire all'Ucraina di aderire alla Nato e lo stesso Donald Trump, all'inizio dello scorso anno, aveva escluso l'ingresso di Kiev. Il centro di sicurezza polacco dirama un allarme Il Centro di sicurezza governativo polacco ha diramato questa mattina un allarme per la minaccia di un attacco aereo nelle province di Lublino e Precarpazia. L'allarme è stato diffuso su 'X' e ai residenti è stato consigliato di trovare un luogo sicuro e di seguire le istruzioni delle autorità. Trump ha fatto pressione sugli europei perché chiudano un accordo con Mosca Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella sua telefonata di ieri al vertice dei volenterosi a Berlino, ha esortato i governi europei a raggiungere un accordo con la Russia così da poter utilizzare per le loro esigenze interne i fondi stanziati per gli aiuti militari a Kiev. È quanto riferiscono fonti ben informate al Washington Post. Nel suo intervento a sorpresa dall'Air Force One, Trump, spiegano le fonti "ha incoraggiato" gli alleati "a trovare un accordo con il Cremlino in modo da poter dirottare verso le proprie esigenze i fondi destinati all'Ucraina". Il presidente degli Stati Uniti avrebbe affermato che gli europei stanno spendendo "miliardi e miliardi" per l'Ucraina, soldi che potrebbero invece investire nei propri "bellissimi Paesi", aggiunge il Washington Post.

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