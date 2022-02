Segnali preoccupanti di escalation russa, avvertono gli Usa. Attesi per oggi i colloqui tra Blinken e Lavrov e tra Biden e Putin. I diplomatici russi starebbero lasciando l’Ucraina. Ma Kiev invita i cittadini a mantenere la calma. Intanto, Di Maio avrebbe convocato una riunione tecnica

Un’invasione dell’Ucraina «potrebbe iniziare in qualsiasi momento», ha avvertito ieri il segretario di stato Antony Blinken. «Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti dell’escalation russa, comprese nuove forze che arrivano al confine ucraino», ha detto, sottolineando che gli sforzi diplomatici non hanno avuto esito positivo.

Per la prima volta dall’inizio della crisi i leader ucraini mostrano preoccupazione: il paese è circondato dall’esercito russo e dai separatisti sostenuti dalla Russia e i porti sono stati effettivamente bloccati. Ma il governo di Kiev invita i cittadini a tenere la calma per evitare situazioni di panico: «Al momento è cruciale restare calmi, uniti all’interno del paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico», scrive in una nota il ministero degli Esteri.

Arriva la risposta alle dichiarazioni di Blinken dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «L’isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra». Anche l’ambasciatore russo negli Stati Uniti ha definito le affermazione dei funzionari statunitensi «assolutamente infondate».

il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all'Unità di crisi della Farnesina alle 13.00 per gli ultimi sviluppi sulla situazione.

Colloqui telefonici

Oggi Blinken parlerà con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. È atteso anche un colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin, che avrebbe in agenda una chiamata anche con il presidente francese Emmanuel Macron.

L’evacuazione

Secondo una fonte dell’agenzia di stampa Sputnik, diplomatici e dipendenti dei consolati russi in Ucraina starebbero evacuando e lasciando il paese, ed è «dimostrato dalle difficoltà che stanno emergendo nel prendere appuntamenti ai consolati o all'ambasciata», scrive l’agenzia russa.

Già negli scorsi giorni, dopo la richiesta di Biden rivolta ai connazionali di lasciare il paese, anche Belgio, Olanda, Israele, Corea, Giappone, Regno Unito e Lettonia hanno evacuato il personale. L’Unione europea ha invitato il personale «non essenziale» a lavorare da remoto, fuori dai confini ucraini. Anche il governo tedesco, uno dei più attivi nelle trattative, questa mattina ha invitato i cittadini tedschi a lasciare il paese.

Le forze nato

Il Pentagono ha inviato tremila soldati in Polonia a sostegno degli alleati Nato. In un colloquio telefonico ieri Blinken ha assicurato al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba il «sostegno deciso» degli Usa.

