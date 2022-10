Il giorno dopo il più grande bombardamento dall’inizio della guerra, gli ucraini si sono svegliati con un messaggio del ministero delle Emergenze che li avverte del rischio di nuovi attacchi e li invita a rimanere in casa. Poco dopo le 8 di mattina, le sirene antiaeree sono tornate a suonare in quasi tutto il paese.

Almeno 19 persone sono morte nel bombardamento di ieri e altre decine sono rimaste ferite, mentre la rete elettrica e gli impianti di riscaldamento sono stati danneggiati in quasi tutto il paese.

Ma i danni più gravi iniziano già ad essere riparati. Nella capitale Kiev la corrente è tornata ieri, anche se il consumo di energia si è ridotto di un quarto. Leopoli ha passato la notte senza luce, ma questa mattina la corrente è tornata in tutta la regione.

Nuovi attacchi

Nella notte, ci sono stati altri bombardamenti, ma questa volta sembra che sia stata colpita soltanto Zaporizhzhia, una città del sud dell’Ucraina vicina al fronte. Almeno una persona è morta nell’attacco. Dallo scorso 3 ottobre, Zaporizhzhia continua a subire attacchi che fino ad ora sono costati la vita ad almeno 43 persone.

In mattinata, attacchi con droni suicidi iraniani sono stati segnalati in diverse città. In un caso, a Vinnytsia, sembra che il bersaglio fosse la locale centrale elettrica.

Gli aiuti

Dopo le dichiarazioni di condanna e solidarietà da parte dei leader europei, nella notte il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato a promettere aiuti all’Ucraina, compresi «sistemi avanzati di difesa aerea». Si tratta di un tipo di armi in grado di intercettare i missili russi. Sono molto costosi e complicati da usare e fino ad ora agli ucraini ne sono stati consegnati un numero ridotto.

Dopo una riunione di emergenza del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che si è tenuto ieri, oggi è prevista una sessione straordinaria del G7, convocata dalla Germania. Alla riunione il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky terra un discorso.

