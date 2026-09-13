La Nato mobilita i caccia. «Questo è il terrore di Putin che bussa direttamente alle porte dell’Ue e della Nato», ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Dal vertice dei Brics è arrivata la disponibilità di India e Cina a una soluzione diplomatica che Putin avrebbe accolto con favore. Il Cremlino non esclude neppure colloqui trilaterali con Usa a ottobre

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La Russia ha lanciato nella notte un nuovo massiccio attacco contro l’Ucraina spingendo i raid fino al confine con la Polonia. Secondo l’Aeronautica ucraina, su 453 droni arrivati da Mosca, 409 obiettivi sono stati neutralizzati, mentre 13 località del Paese sono state colpite.

Una di queste è Yahodyn, nella regione occidentale di Volyn, a circa 800 metri dal territorio polacco. Il valico di frontiera è stato temporaneamente chiuso durante l’attacco. Nella zona sono andati a fuoco una stazione di servizio e alcuni camion. Non sono state segnalate vittime.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha richiamato l’attenzione sulla vicinanza degli attacchi al territorio dell’Unione europea. «Questo è il terrore di Putin che bussa direttamente alle porte dell’Ue e della Nato. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner», ha scritto su X.

Sempre nella regione di Volyn, un altro drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri a circa due chilometri dal confine polacco. Le ferrovie ucraine hanno riferito che nessuno è rimasto ferito.

I raid hanno colpito anche Odessa, dove almeno cinque persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità locali, diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.

Sul fronte diplomatico, dal vertice dei Brics di Nuova Delhi è arrivata intanto la disponibilità di India e Cina a contribuire a una soluzione diplomatica del conflitto. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto il loro aiuto per favorire negoziati di pace sull’Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha riferito che Vladimir Putin ha accolto favorevolmente le aperture dei due leader.

Resta aperta anche la possibilità di una ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Peskov ha detto che Mosca non esclude nuovi negoziati, precisando però che è ancora presto per indicare tempi e sede. Il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Budanov ha invece riferito che Kiev si sta preparando a un nuovo round di colloqui con Mosca e Washington in ottobre. L’ultimo incontro trilaterale si era tenuto a Ginevra a febbraio.

Possibili droni anche in Lituania

Secondo quanto scrivono i media locali, anche la Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la Nato ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano a Vilnius e nell'area circostante, nonché nelle regioni di Trakai ed Elektrenai. I caccia sono partiti dalla base di Siauliai, nel nord della Lituania.

L'emittente pubblica nazionale lituana afferma che è stato diramato un allarme giallo.

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