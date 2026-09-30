L’intensificarsi degli attacchi russi sulle infrastrutture alla base dell’economia ucraina – come siti industriali, magazzini, centri logistici e data center – per Oleksandr Kravchenko sono un tentativo di «distruggere praticamente l’intera economia». C’è anche un bambino tra le due persone uccise negli attacchi russi su Kiev

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Per ogni ora di interruzione delle attività economiche, gli allarmi missilistici costano all’Ucraina circa 45 milioni di euro, ha dichiarato Oleksandr Kravchenko, ministro ucraino dell’Economia e dell’Ambiente, riporta il Guardian. L’intensificarsi degli attacchi russi sulle infrastrutture alla base dell’economia ucraina – come siti industriali, magazzini, centri logistici e data center – per Kravchenko sono un tentativo di «distruggere praticamente l’intera economia».

Il governo di Kiev, ha aggiunto il ministro, non aveva però previsto «la rapidità con cui la Russia avrebbe sviluppato questi droni a reazione e li avrebbe usati per colpire qualsiasi cosa». Così l’Ucraina si prepara per un altro inverno, che potrebbe essere il «più difficile e più duro» e valuta come consentire alle aziende private di acquistare sistemi di difesa aerea, ma secondo Kravchenko le imprese non potranno proteggersi completamente dagli attacchi russi.

Il ministro spiega poi l’impatto della guerra sui conti dello Stato: il fabbisogno di bilancio ancora scoperto per il 2026 è stato ridotto da circa 27 a 20 miliardi di dollari attraverso tagli alla spesa e l’individuazione di ulteriori risorse interne. Per questo, Kiev chiede un nuovo sostegno da Ue, Giappone, Canada e Regno Unito, anche anticipando prestiti previsti per il prossimo anno. Ma Kravchenko riconosce che la stanchezza generale in Europa sta aumentando.

«Il costo della guerra continua semplicemente a crescere», ha affermato, respingendo l’ipotesi che il disavanzo dipenda da cattiva gestione o corruzione. Piuttosto, ha spiegato, da entrate inferiori e dall’aumento di spese militari.

Per il 2027 l’Ucraina si aspetta di avere bisogno di 52,6 miliardi di dollari di finanziamenti esterni, ma ad oggi ne sono stati assicurati solo 20.

Attacchi su Kiev

Intanto nella notte, Mosca ha lanciato un attacco sulla capitale ucraina con missili balistici. In alcune zone della città, si sono verificate interruzioni di energia elettrica. C’è anche un bambino tra le due persone uccise. Quattro persone sono rimaste ferite.

Per domare gli incendi in abitazioni, magazzini, edifici commerciali e altre strutture sono intervenute squadre di emergenza. La Russia sta utilizzando droni a reazione di nuova generazione, che sono più veloci e più complicati da intercettare rispetto ai modelli tradizionali.

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