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KIEV – Donald Trump pensa che Vladimir Putin stia «cedendo» in Ucraina. Secondo il presidente americano, il leader russo «potrebbe essere più duro» e invece sarebbe pronto a «un passo indietro» pur di vedere finire la guerra.

Difficile dire se il tycoon si riferisca a dettagli non ancora pubblici sulle ultime trattative oppure se si stia solo illudendo. Di sicuro a Kiev nessuno ha la sensazione che Mosca si stia trattenendo.

Domenica sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che un nuovo attacco russo su vasta scala è in preparazione, mentre nella giornata di lunedì diversi analisti riportavano come gli aeroporti militari russi a portata dell’Ucraina si siano riempiti di bombardieri pronti al decollo. Dopo circa una settimana di relativa quiete a Kiev, con i bombardamenti russi che si sono concentrati nella regione di Dnipro, c’è attesa per un grande attacco contro la capitale per cercare di isolarla dalla rete elettrica nazionale. Il vago ottimismo delle trattative di Abu Dhabi, una settimana fa, sono solo un ricordo.

Attacchi aerei

È anche in vista di una nuova grande offensiva delle forze di Mosca che gli ucraini continuano a colpire in Russia con tutta la forza a loro disposizione. «Abbiamo già neutralizzato il 55 per cento della capacità di raffinazione russa di petrolio», ha annunciato ieri Zelensky, il giorno dopo uno dei più grandi attacchi aerei mai subiti dalla Russia. Tra domenica e lunedì, il ministero della Difesa di Mosca dice di aver abbattuto 1.336 droni ucraini, la cifra più alta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Ben 600 erano diretti contro la capitale. E nelle stesse ore, le forze speciali ucraine hanno lanciato un nuovo attacco contro il ponte di Kerch, che collega la penisola di Crimea occupata con la terraferma russa. Il Cremlino ha parlato di «danni minori», ma nel frattempo il traffico è stato sospeso e da alcune immagini circolate in maniera non ufficiale sembra che i danni alla sovrastruttura del ponte siano stati piuttosto rilevanti.

Siamo di fronte a una vera e propria offensiva aerea, una chiara dichiarazione della propria volontà di continuare a combattere e della capacità di danneggiare l’avversario da parte di Kiev, dopo giorni di negoziati in cui Mosca ha più volte cercato di presentare il conflitto come dall’esito già scontato. E in Ucraina c’è già chi dice che questa è la risposta del paese a chi ne chiedeva la resa.

È una situazione che sembra causare un certo imbarazzo a Mosca. Le cifre fornite da Kiev sui danni inflitti alle raffinerie russe sono simili alle stime realizzate dai media occidentali, come Reuters e il Wall Street Journal, anche se non convincono tutti gli esperti (l’ex vicegovernatore della banca centrale russa, Sergey Aleksashenko, ha scritto ieri che i danni reali potrebbero essere molto inferiori).

Ma al di là dei dettagli sui reali effetti, ogni drone ucraino che colpisce in Russia rappresenta un imbarazzo per Mosca, soprattutto in un momento in cui la campagna militare offre pochi risultati brillanti con cui giustificare le richieste presentate a Kiev e agli alleati.

Ieri, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, criticava ancora gli europei e la loro futura partecipazione ai negoziati sull’Ucraina. «Chiediamo di sapere cosa porterebbe di positivo al processo negoziale l’Europa. Le dichiarazioni di esponenti come la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, indicano la riluttanza europea a partecipare al processo di pace».

Ma questi sembrano dubbi fuori tempo massimo, ora che la Casa Bianca si è convinta che per uscire dallo stallo negoziale serva coinvolgere direttamente gli europei, principali finanziatori della resistenza di Kiev. Peskov ha poi criticato Zelensky per aver rivelato l’offerta americana di ingresso nella Nato in cambio della cessione a Mosca del Donbass: «È inopportuno divulgare dettagli a negoziato in corso», ha detto Peskov.

L’Estonia chiude le frontiere

Nel frattempo, il governo dell’Estonia ha ordinato la chiusura di tutti e tre i valichi di frontiera con la Federazione russa a partire dal primo dicembre in seguito a un tentativo di incendio negli uffici di un’azienda produttrice di droni che, secondo l’intelligence di Tallin, sarebbe stato ordinato da Mosca.

L’attacco è avvenuto il 14 novembre, ma è stato bloccato dall’intervento delle forze di sicurezza. «Ad ogni atto ostile contro l’Estonia corrisponde una reazione», ha detto il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna.

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