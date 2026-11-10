Un accordo resta ancora molto lontano, ma la Casa Bianca spera in qualche apertura da entrambe le parti sulla questione territoriale e sulle garanzie di sicurezza per il dopoguerra. Prima delle trattative c’è stato l’incontro tra i rappresentanti Europei, della Nato, di Usa e Kiev. Lavorv: «Si discuterà di questioni relative alla garanzia della sicurezza collettiva»

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Dopo otto mesi di stallo Russia e Ucraina tornano al tavolo dei negoziati. Lo fanno ad Abu Dhabi, in un vertice che durerà fino all’11 novembre e al quale parteciperanno anche gli inviati speciali di Trump Jared Kushner e Steve Witkoff. Questi ultimi hanno provato a rilanciare i contatti diplomatici con Mosca nelle scorse settimane, dopo i precedenti fallimenti.

Per il momento, però, le aspettative restano limitate. Un accordo resta ancora molto lontano, ma la Casa Bianca spera in qualche apertura da entrambe le parti sulla questione territoriale e sulle garanzie di sicurezza per il dopoguerra. «L’auspicio oggi non è soltanto quello di discutere di questioni bilaterali e di come porre fine alla guerra, ma anche di stabilire come instaurare solide relazioni in ambito di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa, affinché non solo si metta fine a questo conflitto, ma si definisca anche un nuovo quadro di riferimento», ha detto Kushner.

«Nei colloqui di Abu Dhabi, su suggerimento della parte americana, e con il nostro consenso discuterà delle questioni relative alla garanzia della sicurezza collettiva nella regione con misure che entreranno in vigore dopo il raggiungimento di una soluzione completa e globale», ha confermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov intervenendo al Forum internazionale per la sicurezza collettiva di Mosca.

La presenza europea

Dopo essere stata da parte, anche gli alleati Europei sono stati coinvolti ad Abu Dhabi per partecipare in maniera indiretta ai negoziati. Sono presenti consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Italia e Regno Unito (nel formato E4), ma anche della Nato e dell’Ue, punto sul quale ha spinto tanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il segretario di Stato Marco Rubio è intervenuto sulle polemiche riguardo a una esclusione dei paesi membri: «Non ci siamo mai opposti ai colloqui diretti fra la Russia e l’Europa: sono stati i russi a non volerli, finora», ha detto.

«I consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Regno Unito e Francia – se non sbaglio – si trovano però ad Abu Dhabi; non credo che in questo preciso momento siano seduti al tavolo, ma comunque sono stati coinvolti. Hanno partecipato anche a tutti gli incontri a Shell Bay, in Florida, quindi certamente. In definitiva, sarebbe un fatto positivo, ma la strada da fare è ancora lunga. Comunque, è un bene che ci siano dei colloqui; è positivo che le discussioni trilaterali siano riprese», ha aggiunto. «È sempre meglio che non dialogare affatto».

Fonti di Palazzo Chigi hanno riferito alle agenzie che l’Italia ha ribadito il pieno sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità di Kiev e agli sforzi Usa per far ripartire i negoziati. Nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni aveva chiesto all’Ue di parlare con un’unica voce, proponendo il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa come negoziatore.

Prima delle trattative tra Mosca e Kiev, c’è stato un incontro tra Usa, Ucraina, Nato e i paesi E4. «I partecipanti hanno sottolineato che qualsiasi futuro accordo dovrà rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e l’autonomia decisionale, fornendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l'Ucraina», ha detto Witkoff.

«L’obiettivo condiviso è quello di sviluppare un quadro di sicurezza pratico e reciprocamente rafforzativo, che consolidi la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e costruisca la fiducia necessaria per giungere a una soluzione negoziata. Oltre a concentrarsi principalmente su una pace duratura, il confronto ha riguardato le modalità per valorizzare le istituzioni e gli accordi di sicurezza europei esistenti una volta conclusa la guerra in Ucraina».

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