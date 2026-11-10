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Prima l’annuncio di Antonio Tajani: il decreto è firmato. Poi la smentita che arriva dalla Lega: la firma di Giancarlo Giorgetti non c’è. Sul tredicesimo pacchetto di aiuti italiani all’Ucraina si apre così un caso politico nella maggioranza, alla vigilia dell’audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto al Copasir, fissata per le 15.

La spiegazione fornita dal Carroccio è che Giorgetti lunedì si trovava a Bruxelles, impegnato nelle riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin. Il provvedimento, classificato, dovrebbe essere sottoscritto dopo la visione del testo.

Dalla Lega, però, filtra irritazione. Il caso si intreccia con una divergenza che Matteo Salvini ha reso esplicita nelle scorse settimane. Al congresso del 25 ottobre, il segretario aveva annunciato che avrebbe portato in Consiglio dei ministri una posizione netta: «Non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina». Un orientamento in contrasto con quello di Fratelli d’Italia e Forza Italia, favorevoli a proseguire il sostegno a Kiev. Ora la mancata sottoscrizione di Giorgetti rischia di trasformare quella distanza politica in un ostacolo concreto al nuovo invio.

La procedura prevede un decreto interministeriale sottoscritto da Difesa, Esteri ed Economia. Senza il via libera del Mef il provvedimento non può completare l’iter e le forniture previste dal tredicesimo pacchetto non possono partire. La cornice normativa, prorogata dal Parlamento fino al 31 dicembre 2026, autorizza l’invio di materiali sia militari sia per usi civili. Un eventuale blocco riguarderebbe dunque l’intero pacchetto, non soltanto le armi.

Sul contenuto, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali: secondo le indiscrezioni raccolte dall’Ansa, potrebbe comprendere generatori e materiali per la difesa antiaerea, forse anche missili Aster destinati ai sistemi Samp-T. Crosetto ha ribadito il 5 novembre in Senato che l’Italia rispetterà gli impegni assunti con gli alleati e con l’Ucraina. Ha spiegato che Kiev chiede ormai soprattutto sistemi in grado di contrastare attacchi russi sempre più difficili da intercettare. Il passaggio al Copasir potrebbe offrire un primo chiarimento politico. Ma a sbloccare il decreto dovrà essere il ministro dell’Economia.

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