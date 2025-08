Il presidente Usa ha confermato la visita dell’inviato speciale con l'obiettivo di «raggiungere un accordo per far sì che si smetta di uccidere la gente». Il 9 agosto gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni alla Russia se non sarà possibile raggiungere una soluzione al conflitto entro quella data

L’inviato statunitense Steve Witkoff sarà a Mosca giovedì o venerdì. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di volare a Washington da Bedminster, nel New Jersey. «Penso che andrà in Russia la prossima settimana. Vogliono vederlo, hanno chiesto di incontrarlo», ha spiegato Trump, «vediamo cosa succede». L’inviato speciale ha più volte visitato la Russia e incontrato il presidente Vladimir Putin.

Trump ha inoltre minacciato di imporre «sanzioni molto severe alla Russia» se non verrà raggiunto un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina entro il 9 agosto. «Ma sembrano essere piuttosto bravi a evitare le sanzioni», ha ironizzato, aggiungendo che, per scongiurare nuove misure, Mosca dovrebbe concludere «un accordo grazie al quale la gente smetta di morire». Inizialmente la scadenza per un accordo sull’Ucraina con Mosca era di 50 giorni. È stata poi ridotta a 10 o 12 giorni.

Il Cremlino non si mostra preoccupato di fronte alla minaccia di sanzioni. Il portavoce Dmitrij Peskov il 30 luglio aveva affermato che l’economia russa sta resistendo efficacemente alle sanzioni occidentali. Secondo Andrey Koshkin, analista politico e capo del Dipartimento di analisi politica presso l’Università economica russa Plekhanov, la visita di Witkoff non comporterà «una svolta, ma c’è un certo movimento reciproco», ha dichiarato alla Tass.

I due sottomarini nucleari, che aveva ordinato di dispiegare dopo l’incontro con l’ex presidente russo Dmitri Medvedev, ha poi fatto sapere Trump rispondendo ai giornalisti, sono giunti a destinazione «nelle zone appropriate».

Gli attacchi russi

Intanto nella notte, l’esercito russo ha attaccato diverse città ucraine: nella regione di Kherson, un uomo di 46 anni è stato ucciso da un bombardamento. Mentre a Odessa e Kiev, nella notte, sono state avvertite diverse esplosioni. Lo hanno riferito il sindaco di Odessa, Hennadii Trukhanov, riporta Ukrinform, e l’amministrazione militare regionale della capitale che ha chiesto alla popolazione di restare al riparo nei rifugi.

Domenica sera, gli attacchi russi contro la comunità di Stepnohirsk, nella regione ucraina di Zaporizhzhia, hanno ucciso tre persone. «Il nemico ha attaccato la comunità per tutto il giorno. Le tre persone morte sono due uomini di 50 e 40 anni e una donna di 58», ha fatto sapere il capo dell’amministrazione statale regionale, Ivan Fedorov, su Telegram.

Sul fronte militare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 3 agosto ha annunciato su X la nomina del «tenente generale Anatolij Kryvonozhko comandante delle forze aeree dell’Ucraina», nuovo capo dell’Aeronautica militare. «Le forze aeree stanno attuando una strategia di sviluppo della nostra aviazione per 20 anni. Già quest’anno sono entrati in Ucraina e sono in uso i Mirage», ha detto Zelensky, precisando che «è stato aumentato il parco ucraino di F-16, sono state definite le priorità nell’integrazione della tecnologia straniera nelle Forze di difesa» e che «l’obiettivo principale della trasformazione dell’aviazione ucraina è garantire per il nostro Stato una componente aerea forte e moderna, che sarà una parte effettiva delle forze Nato e una delle più solide in Europa».

