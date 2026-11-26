Nel colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri ucraino e il suo omologo libico è stato ribadito il rispetto di Kiev per la sovranità e l’unità della Libia. Costa (Ue): «24 Stati membri sostengono prestito a Kiev per il 2027»
Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo libico, Al-Taher Al-Baour, in cui si è discusso di relazioni bilaterali e sviluppi regionali. Sybiha ha ribadito il rispetto di Kiev per la sovranità e l'unità della Libia, esprimendo le condoglianze per le vittime dell’attacco al porto di Bengasi, nell’est del Paese. L’Ucraina, ha aggiunto il ministro, non accetta che la Libia diventi parte di un conflitto.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dalla Bbc, ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti per i ritardi nella consegna di fondamentali missili anti-balistici, che stanno costando vite umane nel paese.
PUNTI CHIAVE
10:12
Droni colpiscono Leningrado e San Pietroburgo
08:45
La Russia rivendica raid sugli impianti dell'"industria militare" ucraina
06:45
Zelensky: «Gli Usa concentrati su Medio Oriente, carenza di missili»
Violato spazio aereo Lettonia, si alzano i jet Nato
Le forze armate della Lettonia hanno fatto sapere che un drone ha violato lo spazio aereo del paese, che si trova sul fianco orientale della Nato. Per questo motivo è stata reputata necessaria la mobilitazione di aerei jet da combattimento dell'Alleanza. Non è stata specificata la provenienza dei droni, né il tipo di velivolo.
L'Aiea lavora ad un cessate il fuoco a Zaporizhzhia
L'Aiea, l'agenzia Onu per l'energia nucleare, ha annunciato di star lavorando per concordare un cessate il fuoco tra la Russia e l'Ucraina presso la centrale di Zaporizhzhia, dopo un'ulteriore interruzione dell'alimentazione elettrica esterna. Da tempo entrambe le parti si accusano ripetutamente a vicenda di attività militari rischiose la sicurezza nucleare. L'Aiea ha riferito che entrambe le linee elettriche esterne sono fuori servizio, l'interruzione di corrente sarebbe stata "causata da attività militari". Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha dichiarato che l'episodio, "sommato alla collocazione dell'impianto sulla linea del fronte di una zona di guerra attiva, rende il collegamento alla rete elettrica esterna estremamente precario". Grossi ha anche invitato entrambe le parti "a collaborare in modo costruttivo con l'Aiea per far cessare le attività militari" e poter procedere con le riparazioni.
Droni colpiscono Leningrado e San Pietroburgo
Alcuni droni avrebbero attaccato San Pietroburgo e la regione russa di Leningrado, con esplosioni segnalate anche in città. Fin ora sarebbero stati abbattuti 45 droni nemici, come riferisce il governatore locale Alexander Drozdenko. Il ponte Ladoga è stato chiuso dopo l'attacco, per fungere da postazione alle unità mobili della difesa aerea russa. Anche a San Pietroburgo si sarebbero udite molte esplosioni.
La Russia rivendica raid sugli impianti dell'"industria militare" ucraina
Nella notte, le Forze armate russe hanno condotto attacchi con droni contro infrastrutture di trasporto e impianti dell'industria militare ucraina; è stata inoltre colpita una nave da carico nel Mar Nero, utilizzata per le esigenze dell'esercito ucraino. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Tra gli obiettivi colpiti figura l'azienda industriale 'Termoplast' a Letichev, nella regione di Chmelnyckyj, dedita alla produzione di droni d'attacco", si legge nella nota. Le forze russe hanno colpito anche lo stabilimento "MPKA-Ukraine" nella città di Zaporizhzhia - che produce componenti elettrici forniti alle Forze armate ucraine - e un'infrastruttura di trasporto. Gli attacchi russi hanno inoltre interessato sottostazioni elettriche da 330 kV che alimentano imprese dell'industria militare ucraina a Kryvyj Rih e Zytomyr. È stato colpito anche un centro logistico a Bila Cerkva, nella regione di Kiev, utilizzato per lo stoccaggio di componenti per propellenti solidi destinati ai missili. Le forze russe hanno infine colpito quattro locomotive a Kryvyj Rih, Persotravneve e Bohdanivka, nella regione di Dnipropetrovsk, impiegate per il trasporto di armi e materiale bellico. Nel Mar Nero, a sud-ovest di Odessa, e' stata colpita una nave da carico che trasportava forniture militari destinate all'Ucraina.
Merz: «Bene la posizione chiara di Trump nei confronti della Russia»
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha elogiato il presidente statunitense, Donald Trump, per aver chiesto alla Russia di cessare le ostilità. "È positivo che lo stia facendo. Sta prendendo una posizione chiara che condividiamo tutti", ha affermato Merz. Trump aveva precedentemente dichiarato di aver chiesto al presidente russo, Vladimir Putin, di porre fine a ogni "aggressione militare" in Europa.
Media, Mosca ha accettato l'estensione dei negoziati all'Europa
La Russia ha accettato di partecipare a colloqui di pace a quattro, che coinvolgeranno l'Europa, gli Stati Uniti e l'Ucraina: lo riferisce Rbc-Ucraina, citando sue fonti. Kiev prevede che il prossimo incontro si terrà entro i primi dieci giorni di dicembre e resta in attesa di una proposta da parte degli Stati Uniti riguardo a una data precisa. Secondo la fonte, garantire la partecipazione formale delle parti europee è fondamentale, poiché renderebbe più difficile una loro successiva esclusione dai negoziati.
L'Ucraina intende sollevare le questioni relative alla de-escalation e a un cessate il fuoco; tuttavia, la fonte stima che le probabilità di una riduzione della tensione, a seguito di questi colloqui, siano appena del 10%. Finora, non si colgono segnali di concessioni da parte di Mosca. Secondo la fonte, è probabile che la delegazione russa torni a concentrare la discussione sull'architettura della sicurezza europea.
Rbc rileva inoltre che la Russia si oppone a garanzie di sicurezza per l'Ucraina modellate sull'articolo 5 della Nato, che comporterebbe il sostegno degli Stati Uniti a un contingente militare europeo. Sebbene l'adesione all'Alleanza atlantica rimanga la priorità di Kiev, la parte Ucraina sta preparando un "piano B" nell'eventualità di un rifiuto: ottenere garanzie mantenendo al contempo una forza militare consistente nel periodo post-bellico. Jared Kushner, consigliere del presidente statunitense, ha dichiarato in precedenza che Donald Trump è aperto a prendere in considerazione questa opzione. Anche Mosca ha manifestato la disponibilità a discuterne, sebbene non separatamente dal più ampio contesto dell'architettura di sicurezza europea nel dopoguerra.
Aeronautica ucraina, neutralizzati 110 dei 155 droni lanciati dalla Russia nella notte
La difesa aerea Ucraina ha abbattuto o neutralizzato 110 dei 155 droni lanciati dalle forze russe a partire dalle 18 (le 17 in Italia) di ieri. Lo ha riferito l'Aeronautica militare Ucraina su Telegram, precisando che le forze russe hanno impiegato droni d'attacco Shahed, di cui 83 a propulsione a reazione, Gerber e droni esca del tipo Parody. Alle 8 (le 7 in Italia) di oggi risultavano neutralizzati 110 velivoli senza pilota, tra cui 51 Shahed a propulsione a reazione. L'attacco è stato contrastato dall'aviazione, dalle unita' missilistiche antiaeree, di guerra elettronica e di sistemi senza pilota, nonche' dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa ucraine. Sono stati registrati impatti in 27 località, mentre in altre quattro sono caduti frammenti dei droni abbattuti.
Incendio in una fabbrica dopo attacco russo a Zaporizhzia
Un incendio è divampato in una fabbrica in seguito a un attacco russo a Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando un post su Telegram di Mykhailo Semikin, capo ad interim dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. "Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. È stata colpita un'infrastruttura. L'attacco ha provocato un incendio in una fabbrica", ha scritto Semikin.
Zelensky: «Gli Usa concentrati su Medio Oriente, carenza di missili»
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti, affermando che i ritardi nella consegna di fondamentali missili anti-balistici stanno costando vite umane in Ucraina e lamentando che gli Stati Uniti non stiano esercitando una pressione sufficiente sulla Russia nell'ambito dei colloqui di pace.
"È un peccato che" gli Usa "abbiano concentrato l'attenzione sul Medio Oriente, offrendo loro un maggiore sostegno... È un peccato. La cosa ci pone enormi interrogativi", ha dichiarato Zelensky in un'intervista rilasciata alla Bbc dal suo ufficio nel centro di Kiev. "La carenza di questi missili si traduce in vite umane", ha aggiunto.
Il presidente ucraino ha inoltre definito "strano" il fatto che Donald Trump abbia pubblicato una foto in cui abbraccia Vladimir Putin, definendolo "un mio amico". "Naturalmente spetta al presidente degli Stati Uniti, ma è strano", ha detto Zelensky, parlando in inglese. "È un aggressore, un assassino... Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo", ha affermato, aggiungendo che sarebbe come dichiararsi amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.
Trump: «Putin vuole la fine della guerra, con Rutte ho parlato di Ucraina»
Con il segretario della Nato Mark Rutte "abbiamo parlato di Iran, Groenlandia ma soprattutto di Russia e Ucraina. Putin vorrebbe vedere la fine della guerra". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.
Politico: «Trump ha ritoccato la dichiarazione accordata con la Nato»
Donald Trump ha rivisto la dichiarazione congiunta pubblicata dopo l'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Nel comunicato diffuso si diceva che i due leader avevano "discusso dell'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra, e dell'importanza di ottenere una soluzione pacifica al conflitto il più rapidamente possibile". Successivamente il presidente sul suo social Truth ha ritoccato la dichiarazione affermando che la "Russia e l'Ucraina " dovevano evitare qualsiasi azione che estendesse la guerra. Un funzionario della Nato ha spiegato a Politico che la dichiarazione ufficiale era quella che era stata concordata, lasciando intendere che Trump l'ha poi modificata in modo unilaterale.
Costa: «24 Stati membri sostengono prestito a Kiev per il 2027»
È stata discussa la proposta della Commissione relativa a un ulteriore prestito all'Ucraina: 24 Stati membri hanno sostenuto la proposta. Lo ha dichiarato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, parlando con la stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo speciale. "Uno di essi, la Bulgaria, parteciperà esclusivamente alla componente non militare, concentrandosi sulle regioni in cui è presente la propria minoranza nazionale", ha aggiunto Costa. "Torneremo sulla questione a dicembre".
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