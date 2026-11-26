Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti, affermando che i ritardi nella consegna di fondamentali missili anti-balistici stanno costando vite umane in Ucraina e lamentando che gli Stati Uniti non stiano esercitando una pressione sufficiente sulla Russia nell'ambito dei colloqui di pace.

"È un peccato che" gli Usa "abbiano concentrato l'attenzione sul Medio Oriente, offrendo loro un maggiore sostegno... È un peccato. La cosa ci pone enormi interrogativi", ha dichiarato Zelensky in un'intervista rilasciata alla Bbc dal suo ufficio nel centro di Kiev. "La carenza di questi missili si traduce in vite umane", ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha inoltre definito "strano" il fatto che Donald Trump abbia pubblicato una foto in cui abbraccia Vladimir Putin, definendolo "un mio amico". "Naturalmente spetta al presidente degli Stati Uniti, ma è strano", ha detto Zelensky, parlando in inglese. "È un aggressore, un assassino... Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo", ha affermato, aggiungendo che sarebbe come dichiararsi amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.