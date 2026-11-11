Con 211 voti contro 204, la maggioranza repubblicana approva il rinvio in commissione della risoluzione, fermandone l’iter. Trump esulta e attacca Thomas Massie, il deputato del suo stesso partito che aveva presentato gli otto capi d’accusa contro il capo del Pentagono

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La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ancora controllata dai repubblicani, ha bloccato la procedura di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Con 211 voti a favore e 204 contrari, martedì 10 novembre è stata approvata una mozione per rinviare la risoluzione alla commissione Giustizia, fermando così l'iniziativa fino alla conclusione dell'attuale legislatura.

A presentare la richiesta di impeachment era stato Thomas Massie, deputato repubblicano del Kentucky da tempo in rotta con Donald Trump. La risoluzione contiene otto capi d'accusa, che riguardano soprattutto la conduzione delle operazioni militari statunitensi. Tra questi, la guerra contro l'Iran, avviata senza l'autorizzazione del Congresso, gli attacchi contro le imbarcazioni sospettate di traffico di droga nei Caraibi, l'operazione militare in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e i bombardamenti in Yemen. Hegseth ha respinto tutte le accuse, sostenendo la legittimità delle operazioni. Massie è stato l'unico repubblicano a votare contro il rinvio, insieme a 203 democratici.

Trump ha festeggiato il blocco dell’impeachment anche con un post sul social Truth: «Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente fallito», ha scritto il presidente, definendo Massie «un vero perdente». Per Trump il voto rappresenta una vittoria politica e un riconoscimento dell'operato del capo del Pentagono.

La vicenda potrebbe riaprirsi a gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso, in cui i democratici avranno la maggioranza in entrambe le Camere dopo la vittoria alle elezioni di metà mandato. Alexandria Ocasio-Cortez ha prospettato una nuova stagione di indagini sull'amministrazione Trump. «Ci sono così tanti criminali in questa amministrazione che è difficile stabilire un ordine di precedenza», ha dichiarato alla Cnn:«Ci saranno moltissime indagini, immagino molte convocazioni in audizione, e dovremo seguire le prove ovunque ci portino».

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