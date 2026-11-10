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A chiedere la rimozione di Pete Hegseth non sono soltanto i democratici, ma un deputato del suo stesso partito. Thomas Massie, repubblicano del Kentucky in rotta con Donald Trump, ha ripresentato lunedì alla Camera otto articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa. Una mossa che potrebbe costringere i parlamentari a esprimersi entro mercoledì, mentre Hegseth ha convocato per oggi la sua prima conferenza stampa al Pentagono da maggio, per difendersi dalle accuse.

Il cuore della contestazione è la guerra contro l'Iran. In tre capi d'accusa Massie sostiene che Hegseth abbia violato la War Powers Resolution del 1973: secondo il deputato, gli Stati Uniti hanno avviato e proseguito le ostilità senza l'autorizzazione del Congresso, oltre i limiti temporali previsti dalla legge. Un altro articolo contesta la mancata tutela dei civili, citando il bombardamento della scuola di Minab, in Iran, nel quale sono morti numerosi bambini. Le altre accuse riguardano gli attacchi letali contro imbarcazioni sospettate di narcotraffico nei Caraibi e nel Pacifico, definiti da Massie «esecuzioni extragiudiziali»; l'operazione in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro; la campagna contro gli Houthi nello Yemen; e le presunte ritorsioni contro il senatore democratico Mark Kelly, che aveva invitato i militari a rifiutare ordini illegali. Massie aveva già presentato gli articoli a settembre, senza arrivare al voto. Ora torna all'attacco dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato, in un clima segnato anche dall'impopolarità della guerra in Iran e dai suoi costi economici. Il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, ha annunciato il suo sostegno all'iniziativa.

Hegseth respinge le accuse come una campagna politica: «Se vogliono discutere le operazioni militari, sono pronto a farlo tutto il giorno». Trump lo difende e attacca Massie, che ha perso le primarie contro uno sfidante sostenuto dal presidente. Ma un voto alla Camera non equivale alla destituzione: per rimuovere un ministro serve poi una condanna del Senato con una maggioranza di due terzi. Prima ancora, i repubblicani potrebbero fermare la risoluzione con una mozione procedurale.

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