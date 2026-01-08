Diosdado Cabello, nella sua trasmissione settimanale sulla tv pubblica, ha poi fatto sapere che Maduro e la moglie Flores sono stati feriti durante la cattura degli Usa.
La cattura del presidente del Venezuela Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores da parte degli Stati Uniti ha provocato «finora» «cento morti e un numero simile di feriti». A dirlo il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello, che – durante la sua trasmissione sulla tv pubblica – ha definito l’attacco «terribile». Maduro e Flores, ha aggiunto Cabello, «sono rimasti entrambi feriti durante la loro cattura il 3 gennaio».
Secondo il Wall Street Journal l’amministrazione di Donald Trump starebbe sviluppando un piano per stabilire un controllo «dominante» a lungo termine sul petrolio venezuelano, poiché «queste misure potrebbero contribuire a ridurre il prezzo del petrolio al livello da lui preferito di 50 dollari al barile».
PUNTI CHIAVE
07:20
Maduro e la moglie Flores feriti durante la cattura degli Usa
07:00
Venezuela, 100 morti nell'attacco Usa per catturare Maduro
Hegseth: «Usa avranno benefici dalla cattura di Maduro»
Gli statunitensi trarranno beneficio dalla cattura di Nicolas Maduro, secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth. "Possiamo garantire l'accesso a ulteriore ricchezza e risorse, consentendo al paese di liberarle, senza dover spendere sangue americano", ha affermato Hegsteth.
Wsj, la Casa Bianca pianifica un controllo duraturo del settore petrolifero
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi consiglieri stanno elaborando un piano per esercitare un controllo duraturo sull'industria petrolifera venezuelana, con l'obiettivo di ridurre il prezzo globale del greggio a circa 50 dollari al barile. Lo riferiscono fonti informate citate dal quotidiano statunitense Wall Street Journal, secondo cui l'iniziativa prevede che gli Stati Uniti assumano un ruolo guida nella gestione di Petroleos de Venezuela Sa (PdVsa), inclusa l'acquisizione e la commercializzazione della maggior parte della produzione petrolifera del paese.
Se realizzato, il piano darebbe agli Stati Uniti il controllo di fatto sulle riserve petrolifere dell'emisfero occidentale, rimuovendo la presenza economica di Russia e Cina in Venezuela e abbassando i prezzi dell'energia per i consumatori statunitensi.
La Casa Bianca ha già annunciato una parziale rimozione delle sanzioni sul Venezuela per consentire la vendita di greggio precedentemente bloccato: il Venezuela consegnerà dai 30 ai 50 milioni di barili che verranno venduti al prezzo di mercato, e l'impiego dei proventi verrà stabilito da Washington.
Machado: «La posizione di Rodriguez è del tutto temporanea»
Per la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, la posizione di vertice della presidente ad interim, Delcy Rodriguez, è «del tutto temporanea» nel quadro, ha spiegato sempre al venezuelano 'La Patilla', di una situazione di «transizione» aperta dalla cattura di Nicolas Maduro.
Maduro e la moglie Flores feriti durante la cattura degli Usa
Il presidente venezuelano deposto Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono rimasti entrambi feriti durante la loro cattura il 3 gennaio da parte delle forze statunitensi a Caracas. Lo ha fatto sapere il ministro degli Interni venezuelano, Diosdado Cabello. "Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo. Il 'fratello' (compagno) Nicolas è stato ferito a una gamba. Fortunatamente si stanno riprendendo dalle loro ferite", ha precisato Cabello durante la sua trasmissione settimanale sulla televisione pubblica.
Venezuela, 100 morti nell'attacco Usa per catturare Maduro
L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. L'annunciato è stato fatto dal ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello.
«Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti - ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. L'attacco contro il nostro Paese è stato terribile».
Trump: «Il Venezuela acquisterà solo prodotti Usa»
Donald Trump ha annunciato che il «Venezuela comprerà solo prodotti statunitensi, con il denaro che riceverà dal nostro nuovo accordo sul petrolio». Questi acquisti, ha scritto su Truth, includeranno prodotti agricoli, farmaci e attrezzature per migliorare la rete elettrica e gli impianti energetici.
© Riproduzione riservata