Il presidente venezuelano deposto Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono rimasti entrambi feriti durante la loro cattura il 3 gennaio da parte delle forze statunitensi a Caracas. Lo ha fatto sapere il ministro degli Interni venezuelano, Diosdado Cabello. "Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo. Il 'fratello' (compagno) Nicolas è stato ferito a una gamba. Fortunatamente si stanno riprendendo dalle loro ferite", ha precisato Cabello durante la sua trasmissione settimanale sulla televisione pubblica.