Un altro attacco ai vertici militari russi. Secondo quanto affermato dal Comitato investigativo russo, Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca.

L’attentatore, dopo aver sparato diversi colpi contro Alekseyev, è fuggito immediatamente dalla scena, facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata trasportata d’urgenza in uno degli ospedali cittadini, come ha confermato Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa. Attualmente si trova ricoverato in gravissime condizioni.

L’attacco è avvenuto «in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi» ha fatto sapere Petrenko.

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, diversi alti ufficiali militari russi sono stati assassinati. Alcuni di questi omicidi eccellenti sono anche stati rivendicati dai servizi di sicurezza ucraini.

L’ultima uccisione di peso è quella che ha riguardato il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di Addestramento dell’Esercito, ucciso il 22 dicembre 2025 a Mosca con una bomba posizionata sotto la sua auto.

Chi è Alekseyev

Vladimir Alekseyev, 63 anni, è un figura di spicco all’interno della Gru, l’intelligence militare russa, e ricopre il ruolo di primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida il servizio di intelligence. In passato ha partecipato anche a importanti negoziati internazionali. L'attentato è avvenuto il giorno dopo dei colloqui di Abu Dhabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.

Nel giugno 2023, Alekseyev ha avuto un ruolo cruciale nel negoziato con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel 2019 è stato ulteriormente sanzionato dall’Unione Europea in relazione al caso dell’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury (Gran Bretagna).

La reazione del Cremlino

Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il presidente russo Vladimir Putin è stato informato dell’attentato. «Ci auguriamo che il generale sopravviva e si riprenda. Speriamo che sia così», ha detto Peskov ai giornalisti.

«Ora i servizi speciali stanno facendo il loro lavoro e, naturalmente, i dati vengono trasmessi al capo dello Stato», ha aggiunto Peskov. «È chiaro che leader militari di questo genere e specialisti altamente qualificati sono a rischio in tempo di guerra. Ma non spetta al Cremlino discutere su come garantire la loro sicurezza. Questa è una questione che spetta ai servizi segreti».

