L’inchiesta del quotidiano statunitense, che ha sentito diverse fonti a conoscenza delle attività militari e informazioni interne all’azienda, svela come le forze iraniane avrebbero usato il sistema per seguire le operazioni dei droni d’attacco durante le prime fasi del conflitto con Stati Uniti e Israele

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La rete satellitare Starlink, sviluppata da SpaceX e controllata da Elon Musk, secondo quanto emerge da un’inchiesta del Washington Post, sarebbe stata utilizzata dall’Iran per sostenere le operazioni militari contro le forze statunitensi in Medio Oriente. L’indagine del quotidiano Usa è basata su fonti a conoscenza delle attività militari e di informazioni interne all’azienda.

Le forze iraniane, scrive il quotidiano, avrebbero sfruttato il sistema di connessione satellitare per coordinare le comunicazioni militari e seguire le operazioni dei droni d’attacco durante le prime fasi del conflitto con Stati Uniti e Israele, iniziato alla fine di febbraio. Una notizia che avrebbe provocato una forte reazione da parte di Musk, che sarebbe andato su tutte le furie dopo aver appreso di due utilizzi non autorizzati del servizio, che il suo gruppo avrebbe ricondotto alle attività iraniane contro le forze statunitensi.

Una delle fonti ha inoltre riferito al quotidiano che Musk sarebbe stato informato dell’impiego di droni «a sola andata» avvalendosi della versione militare di Starlink “Starshield” attraverso un piano tariffario più economico. L’utilizzo della rete satellitare sviluppata da SpaceX sarebbe stata descritta nel dettaglio in un rapporto riservato destinato al Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

A questo si aggiunge una notizia data in esclusiva dall’agenzia Reuters, secondo cui alcuni hacker avrebbero violato la principale piattaforma cloud dell’Aeronautica militare Usa, Cloud One, che contiene una vasta quantità di dati sensibili su operazioni, personale e logistica.

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