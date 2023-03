È la prima visita dell presidente cinese in Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Xi è atterrato in Russia e incontrerà il suo omologo russo a cena. Domani sarà la giornata dei negoziati. La Russia esce rafforzata e meno isolata dalla visita, ma Xi potrebbe consigliare a Putin di trovare un compromesso con gli ucraini

Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato a Mosca per un’attesa visita di tre giorni al suo omologo russo Vladimir Putin. Si tratta del primo viaggio in Russia di Xi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina e di un’importante manifestazione di sostegno a Putin, che ha appena ricevuto un mandato d’arresto dalla Corte penale internazionale.

Esperti e analisti si interrogano su qualche sarà il significato della visita. Durante le trattative fissate domani, Xi potrebbe invitare Putin a cercare una soluzione pacifica del conflitto dopo oltre un anno di escalation. Oppure, potrebbe rinnovare il suo supporto e promettere aiuti militari.

La posizione cinese sul conflitto, infatti, per ora è ambigua. Pechino ha rifiutato di condannare l’invasione, ma ha mostrato segnali di insoddisfazione per essere stato tenuto all’oscuro dei piani russi e appare contrario a ulteriori escalation. Se da un lato la Cina fornisce aiuto alla Russia per aggirare le sanzioni, dall’altro non sta inviando armi e munizioni in quantità significative e il suo aiuto non sta arrivando gratuitamente e i diplomatici cinesi negoziano duramente ogni concessione, consapevoli che Mosca non ha molte altre alternative.

La diplomazia

Putin e Xi si sono incontrati di persona per 39 volte nel corso dei rispettivi mandati. L’ultima lo scorso settembre, durante un vertice dei paesi dell’Asia centrale in Uzbekistan. L’ultima visita nelle rispettive capitali risale invece al 4 febbraio del 2022, quando Putin si è recato a Pechino, soltanto poche settimane prima dell’invasione dell’Ucraina. In quell’occasione i due presidenti avevano sottolineato l’amicizia «senza limiti» tra i due paesi.

L’intelligence degli Stati Uniti sospetta che la Cina si stia preparando all’invio di armi, ma in molti sperano che la visita di Xi, che dovrebbe essere accompagnata da un colloquio telefonico tra il presidente cinese e Zelensky, possa contribuire a trovare una soluzione per il conflitto.

La diplomazia cinese aveva già tentato di intervenire sulla questione ucraina, ma il piano di pace proposto a febbraio era stato respinto dalle due parti e giudicato con scetticismo da Europa e Stati Uniti. La decisione di Xi di visitare Mosca arriva pochi giorni dopo la sua riconferma a presidente per un terzo mandato senza precedenti nella recente storia del paese.

La scorsa settimana, la diplomazia cinese aveva raggiunto un altro obiettivo importante, mediando la riapertura delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita, una trattativa culminata in un incontro a Pechino tra le due delegazioni durato quattro giorni.

