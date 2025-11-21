false false

Il piano in 28 punti elaborato dalla Casa Bianca e presentato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky è considerato da molti attori internazionali una vera e propria capitolazione. Il piano elaborato da Trump prevede il riconoscimento statunitense del Donbass e della Crimea, ma altre richieste presenti nell’agenda politica di Vladimir Putin. Per ora, quelle citate da Reuters, Axios e Financial Times sono il congelamento delle linee attuali del fronte nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, il dimezzamento delle forze armate ucraine e rinuncia di Kiev ad armi a lungo raggio, il riconoscimento del russo come lingua ufficiale dello Stato in Ucraina e lo status ufficiale della Chiesa ortodossa russa.

La reazione ucraina

Il presidente Zelensky sta subendo attualmente forti pressioni da parte dell’amministrazione statunitense per far terminare il prima possibile la guerra. Così come era avvenuto un mese fa per il conflitto tra Israele e Hamas. La posizione dell’Ucraina, a livello diplomatico, non è delle migliori attualmente. Per questo la postura istituzionale ucraina è stata di apertura formale nei confronti della proposta di Trump, dicendosi pronta ad esplorare ogni «opportunità di diplomazia». Dopo aver incassato in settimana il sostegno di Macron e Sanchez, Zelensky ha cercato di coprire in ogni modo l’enorme crepa creatasi dopo lo scoppio dello scandalo corruzione spingendo per le dimissioni dei ministri della Giustizia e dell’Energia. ntanto il portavoce di Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, ha parlato di «tossicità del regime di Kiev» in merito allo scandalo corruzione, «percepita anche in Europa».

La posizione europea

L’Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha criticato il piano di pace di Trump, sottolineando come al tavolo negoziale non si possano escludere Bruxelles e Kiev: «è necessario che anche gli ucraini e gli europei siano d'accordo su questi piani». Kallas ha poi ribadito la posizione dell’Unione europea ribadendo le responsabilità di Putin: «Potrebbe porre fine a questa guerra immediatamente, se smettesse di bombardare i civili e di uccidere le persone. Ma non abbiamo visto alcuna concessione da parte russa. Accogliamo con favore tutti gli sforzi significativi per porre fine a questa guerra, ma deve essere giusta e duratura, il che significa che gli ucraini, ma anche gli europei, devono essere d'accordo».

Prevista per la prossima settimana telefonata Trump- Zelensky Volodymyr Zelenskyy e Donald Trump terranno una chiamata la prossima settimana - riferisce Sky News. Ma "Prima di allora, il presidente ucraino consulterà sulla questione i leader di Regno Unito, Francia, Italia e Germania", come riportato da media britannici. Ucr aina, soldati russi contro Zaporizhzhia, almeno 5 morti L'Ucraina segnala cinque morti dopo un attacco con drone russo a Zaporizhzhia. Le autorità lavorano per contenere gli incendi e valutare i danni, gli artificieri hanno poi controllato eventuali ordigni inesplosi, le fiamme propagano e i vigili del fuoco rimasti in allerta. Zelensky chiama: Macron-Merz-Starmer per parlare del piano di pace La Rbc-Ucraina citando fonti interne, riferisce che il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha tenuto una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo quanto riportato dal media ucraino, i personaggi appena citati starebbero preparando una nuovo piano di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina, diverso da quello preparato da Trump. Gli esponenti europei vorrebbero organizzare una riunione d'emergenza domani al vertice del G20 in Sudafrica per discutere il piano di pace americano. Sarebbero almeno 31 i morti a Ternopil Autorità locali affermano che oggi sarebbe salito a 31 morti, 94 feriti e 14 dispersi il bilancio dell'attacco russo di due giorni fa sulla città ucraina occidentale di Ternopil. Attacco con droni russi a Odessa, almeno 5 i feriti In seguito ad un attacco con droni russo nella notte sarebbero rimaste ferite almeno cinque persone, lo ha annunciato Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa. con gli attacchi sono state danneggiate abitazioni, una stazione di servizio e un edificio amministrativo, ha precisato il responsabile.

© Riproduzione riservata