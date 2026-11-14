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Adesione alla Nato in cambio del ritiro dal Donbass. È la proposta degli Stati Uniti per chiudere la guerra e a svelarla è il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con la stampa. «Gli americani mi hanno chiesto: “E se l'Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?”. È stata la prima volta che è stata formulata questa domanda», ha detto Zelensky, aggiungendo che «l'Ucraina non si arrenderà e non cederà i propri territori ai terroristi».

Ma ha aggiunto che – ed è questo il punto più importante – se la proposta sarà definita nei dettagli, spetterà al popolo ucraino pronunciarsi: «Se la parte americana ce lo confermerà insieme agli altri colleghi della Nato, allora chiederò l'opinione della nostra società: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di decidere a mia sola discrezione. Ma abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili».

Infine, Zelensky ha spiegato che un eventuale accordo non comporterà mai il riconoscimento legale delle annessioni russe: «Naturalmente senza alcun riconoscimento dei territori occupati dalla Russia. Ieri ho detto alla controparte americana: “Quando Putin parla di confini statali, non si riferisce certo a una riduzione del territorio russo”. Ecco perché non c'è alcuna fiducia».

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