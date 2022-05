Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di trovare e dare risalto a prospettive, voci e idee più giovani e fresche. Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, talvolta arrabbiare, sempre pensare. Se pensi che questo lavoro sia importante, aiutaci a farlo crescere con un abbonamento annuale. Così sarai parte della comunità di Domani.

Oggi è il 90esimo giorno dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, Domani segue le notizie con un liveblog costantemente aggiornato. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti.

Cosa c’è da sapere

Il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha detto che un accordo sull’embargo europeo al petrolio russo potrebbe arrivare «entro pochi giorni».

Secondo l’intelligence britannica, la strategica città di Severodonetsk, in Donbass, è stata quasi circondata dall’esercito russo. Ci sarebbero circa 20 chilometri tra i due punti più vicini dell’accerchiamento.

Nel suo consueto discorso notturno, Zelensky ha chiesto nuove armi agli alleati e ha detto che l’Ucraina rimane aperta alla possibilità di scambiare prigionieri con la Russia.

***

10.25 – Oggi è previsto l’arrivo in Turchia di due delegazioni di alto livello formate da diplomatici svedesi e finlandesi. La loro missione è negoziare con il governo turco le concessioni necessarie ad ottenere l’assenso alla loro adesione alla Nato. La Turchia, come tutti gli stati membri dell’alleanza, ha diritto di veto sui nuovi ingressi e il presidente turco Erdogan ha ripetuto più volte in queste settimane di essere contrario all’adesione di Svezia e Finlandia a causa dell’atteggiamento troppo morbido che i due paesi avrebbero nei confronti di organizzazioni della minoranza curda e dell’opposizione che il governo turco accusa di terrorismo.

9.00 – La Germania pronta al blocco del gas russo

Il ministro dell’Economia tedesco e numero due del partito dei Verdi Robert Habeck ha detto in un’intervista al network Zdf che in Europa un accordo sull’embargo europeo al petrolio russo arriverà «entro pochi giorni». Habeck ha avvertito che questa misura non avrà comunque effetti immediati sul regime di Putin, che a causa dell’aumento nel prezzo dei carburanti ha moltiplicato le sue entrate in valuta estera.

