Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato questa notte l’inizio di una «operazione militare speciale» in Ucraina. Esplosioni sono state sentite poco dopo a Kiev e nelle maggiori città ucraine. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha confermato gli attacchi e annunciato la legge marziale. Domani segue l’evoluzione della crisi con un liveblog costantemente aggiornato.

I principali sviluppi

Putin ha parlato poco prima delle sei ora di Mosca, annunciando un’operazione militare con lo scopo di «de-militarizzare e de-nazificare l’Ucraina».

Poco dopo, le principali città ucraine sono state colpite da attacchi missilistici.

La guardia di frontiera ucraina segnala attacchi lungo tutto il confine con Russia e Bielorussia.

I principali leader internazionali hanno condannato l’attacco e annunciato nuove sanzioni contro la Russia.

12.07 – Il corrispondente del Wall Street Journal Yaroslav Trofimov dice che secondo fonti ucraine le forze speciali russe stanno cercando di occupare un aeroporto poco lontano da Kiev.

12.01 – Sta per iniziare la conferenza stampa del segretario della Nato Jens Stoltenberg. Potete seguirla qui.

11.59 – Un’agenzia di stampa ucraina ha diffuso il video di un missile che colpisce un edificio nella città di Odessa, nell’Ucraina meridionale.

11.54 – L’esercito ucraino non ha molte possibilità di resistere: la Russia dispone di risorse soverchianti e circa l’80 per cento delle sue forze armate è schierato nei pressi dell’Ucraina.

11.50 – Ha appena finito parlare il cancelliere tedesco Bernard Scholz che ha annunciato nuove sanzioni in arrivo per la Russia. La Nato intanto annuncia rinforzi per i paesi orientali membri dell’alleanza. Alle 12 parlerà il segretario Jens Stoltenberg.

11.44 – Per il momento, l'ambasciata italiana a Kiev resta operativa. «Si raccomanda ai connazionali di seguire le indicazioni delle Autorità locali che, al momento, invitano a rimanere nelle proprie abitazioni, e mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione. Gli spostamenti via terra all'interno e verso l'esterno del Paese con i mezzi disponibili devono essere valutati con estrema cautela». È quanto si legge sul portale Viaggiare Sicuri della Farnesina, in un aggiornamento della rappresentanza diplomatica italiana sulla situazione della sicurezza in Ucraina dopo l'attacco russo. «Se presenti nel Paese, si raccomanda di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e scaricare la App 'Unità di Crisi' per i cellulari», continua la nota, nella quale si ricorda che «i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono sconsigliati e tutti i viaggi verso l'Ucraina sono da posticipare».

11.30 – I prezzi del gas per l'Europa sono aumentati moltissimo alla notizia dell’attacco.

11.16 – La borsa di Mosca ha riaperto alle dieci di mattina e ora sta perdendo circa il 30 per cento.

11.12 – Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato l’inizio della distribuzione delle armi alla popolazione intenzionata a difendere il paese.

11.10 – Gli appuntamenti di oggi del presidente del Consiglio Mario Draghi.

ore 11.00 Consiglio dei Ministri

ore 15.00 Riunione del G7 in videoconferenza

ore 16.30 Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, Palazzo del Quirinale.

ore 20.00 A Bruxelles Consiglio europeo straordinario

11.07 – Secondo il governo ucraino, 40 soldati e 10 civili sono stati uccisi nel corso degli attacchi russi.

11.02 – Stanno facendo molto discutere le parole con cui Putin ha annunciato l’attacco. In particolare la sua intenzione di «de-nazificare» il paese. Da tempo la propaganda russa sostiene che l’Ucraina sia controllata da forze neonaziste. In realtà, i partiti dell’estrema destra ucraina non sono riusciti a leggere rappresentati in Parlamento. L’attuale presidente, Zelensky, inoltre, è di famiglia ebraica e la sua madrelingua è il russo.

10.45 – Il presidente ucraino Zelensky ha detto che l’esercito si sta difendendo lungo tutto il confine e ha respinto diversi attacchi infliggendo perdite ai russi. Queste notizie al momento non sono confermate.

10.14 – Reazioni in Italia. I capigruppo Pd, M5s FdI, Lega, FI, Iv, Leu chiedono a Draghi di intervenire al più presto in aula, possibilmente oggi stesso.

10.10 – Lunghe code in Ucraina dopo l’attacco russo.

10.08 – Il video di annuncio dell’attacco.

10.00 – Reazioni dalla Cina. L’ambasciatore cinese all’Onu descrive la situazione come una «congiuntura critica». Zhang Jun dice che «nel contesto attuale, tutte le parti coinvolte dovrebbero usare moderazione ed evitare ulteriori escalation. Crediamo che la strada per una soluzione pacifica alla questione ucraina non sia completamente chiusa, né dovrebbe esserlo».

Da Pechino, l’uso della parola «invasione» esprime un uso «preconcetto» del termine: così la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, interpellata sugli sviluppi in Ucraina.

9.50 – Salta la visita in Italia del ministro degli Esteri francese, che rimane a Parigi per il Consiglio di difesa.

9.20 – Le reazioni dall’Unione europea. La presidente della Commissione europea lancia il secondo pacchetto di sanzioni. «L’obiettivo non è solo il Donbass né solo l’Ucraina, ma la stabilità in Europa e l’intero ordine mondiale, la pace. Putin ne è responsabile. Presenteremo il secondo pacchetto di sanzioni oggi ai leader in Consiglio europeo». Con le nuove sanzioni verranno presi di mira settori strategici dell’economia russa «bloccando l’accesso alla tecnologia e ai mercati chiave per la Russia. Indeboliremo le basi economiche di Mosca e la sua capacità di modernizzarsi. Inoltre congeleremo gli asset russi nell’Ue e bloccheremo l’accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei». Come per il primo pacchetto di sanzioni, l’iniziativa è strettamente coordinata e allineata con partner e alleati: gli Usa, il Regno Unito, il Canada, «ma anche Giappone e Australia». Le sanzioni, dice la Commissione europea, sono concepite per colpire pesantemente gli interessi del Cremlino e la sua capacità di finanziare la guerra.

Assieme a von der Leyen, la dichiarazione è condivisa con l’alto rappresentante Ue Josep Borrell. Che alla stampa dice: «L'Unione europea, insieme a partner transatlantici e affini, ha compiuto sforzi senza precedenti per raggiungere una soluzione diplomatica alla crisi di sicurezza causata dalla Russia, ma la Russia non ha ricambiato questi sforzi e ha invece optato unilateralmente per una grave e premeditata escalation che conduce alla guerra».

9.14 – Le reazioni dall’Unione europea. La presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola fa un tweet di condanna.

9.03 – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato all’unita di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento, in video call partecipa anche l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

9.00 – Prime notizie di vittime in Ucraina. La polizia parla di sette morti. Sei in un attacco a Podilsk, poco lontano da Odessa, uno nella città di Mariupol. Altre sette persone sono ferite, 19 sono disperse.

8.52 – La presidente della Commissione europea Von Der Leyen parla di sanzioni pesantissime, come il congelamento di tutti gli asset russi in Europa e il blocco dell’accesso al mercato finanziario per le banche russe.

8.50 – I cieli dell’Ucraina completamente privi di aerei nella mappa di FlightRadar24.

8.45 – In un briefing della presidenza ucraina l’avanzata russa nel paese al momento viene definita «non significativa, fino a cinque chilometri» di profondità.

8.35 – La borsa di Mosca perde il 14 per cento, il rublo ha perso circa il 10 per cento del suo valore contro il dollaro. La banca centrale russa ha annunciato interventi per stabilizzare la situazione.

8.21 – La foto di una grossa esplosione a Kiev, probabilmente un missile lanciato su un obiettivo militare.

8.17 – La prima dichiarazione di Matteo Salvini sull’attacco. «La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati». Il leader della Lega non nomina né la Russia né il suo presidente Vladimir Putin, di cui è stato a lungo un sostenitore.

8.15 – L’ambasciatore Ue in Ucraina ha pubblicato una foto di Kharkiv in cui si può vedere il fumo sollevato probabilmente dall’esplosione dei missili russi che hanno colpito la città.

8.10 – Abitanti di Kiev usano la metro come rifugio anti aereo.

7.51 – Sono attese grosse perdite quando le borse europee apriranno tra poco. Per il momento perdono quasi tutte le piazze asiatiche e il petrolio è sopra i 100 dollari a barile.

7.40 – La metropolitana di Kiev al momento viene utilizzata come rifugio antiaereo.

7.35 – Secondo numerose ricostruzioni indipendenti che circolano in queste ore, il video con cui Putin ha annunciato l’inizio delle operazioni militari sarebbe stato girato lunedì, a poca distanza da quando è stato filmato il discorso sul riconoscimento delle repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale.

7.31 – Il video di un missile russo che avrebbe colpito un aeroporto nell’Ucraina occidentale. Il ministero della Difesa russo ha confermato attacchi contro la difesa aerea ucraina.

7.25 – La dichiarazione del ministero degli Esteri Luigi Di Maio.

7.17 – Dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi: «L’attacco della Russia all’Ucraina è ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione».

7.14 – Arrivano le prime comunicazioni dal ministero della Difesa russo. Si parla della distruzione di aeroporti e sistemi di difesa aerea ucraini e viene specificato che la guarda di frontiera non sta offrendo resistenza all’ingresso delle truppe russe. Il ministero smentisce l’abbattimento di aerei da parte degli ucraini.

7.07 – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto alla comunità internazionale di applicare una nuova lista di sanzioni alla Russia. La prima della è il blocco del sistema di pagamenti Swift. Qui avevamo spiegato perché è considerata “l’opzione nucleare” delle sanzioni.

7.02 – Altre notizie dalla guardia di frontiera ucraina che confermano che attacchi sarebbero in corso lungo tutto il confine con la Russia e la Bielorussi. Sono stati smentiti sbarchi di truppe russe a Odessa e Mariupol, sulla costa del Mar Nero.

7.00 – Il ministero della Difesa ucraino dice che cinque aerei e un elicottero russi sono stati abbattuti.

6.55 – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres chiede a Putin di «riportare indietro le truppe».

6.52 – In queste immagini diffuse dalla guardia di confine ucraina, si vedono carri armati entrare in Ucraina dal confine con la Bielorussia.

6.50 – Fumo si alza da Kharkiv, principale centro nell’est del paese, a pochi chilometri dal confine russo.

6.47 – Le sirene suonano anche a Lviv, la città più occidentale dell’Ucraina e la più lontana dal confine con la Russia.

6.43 – Ci sono notizie di attacchi con mortai e artiglieria lungo tutto il confine ucraino. A sud, dove si trova la penisola di Crimea occupata dalla Russia e a nord, lungo il confine con la Bielorussia, dove sono presenti numerosi contingenti di truppe russe. Anche a ovest, dove l’Ucraina confina con la Transnistria, un territorio conteso della Moldavia, occupato da truppe russe.

6.40 – Arrivano le condanne dell’attacco dei principali leader europei. Tutti parlano di «attacco ingiustificato».

6.37 – Nella capitale ucraina Kiev, suonano di nuovo le sirene degli attacchi aerei. La città sembra essere stata colpita da diversi missili lanciati dalle forze russe.

6.30 – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato l’attacco russo e ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia.

6.25 – Il discorso del presidente ucraino, poco dopo l’inizio dell’attacco. Zelensky ha parlato di attacchi missilistici russi lanciati contro le principali città del paese e contro i posti di confine con la Russia e ha invitato i suoi cittadini alla calma. «Vinceremo perché siamo l’Ucraina. Viva l’Ucraina».



