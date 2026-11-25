Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Domani sui possibili conflitti d’interessi di Massimo Sertori, assessore regionale lombardo, i partiti di minoranza attaccano e chiedono chiarimenti. Il politico è proprietario di una società di Tlc e ha contribuito a scrivere la legge regionale sul settore

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C’è chi gli ha intimato di presentarsi in consiglio regionale per spiegare come stanno le cose, ma anche chi ha presentato interrogazioni parlamentari dirette alla presidenza del Consiglio spingendosi a chiedere le dimissioni. Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Domani sui conflitti d’interessi di Massimo Sertori, assessore regionale lombardo, le opposizioni sono andate all’attacco. Il tema, d’altronde, è di quelli che scaldano gli animi degli elettori: i data center, con tutto il loro carico d’impatto sull’ambiente, la salute e il portafogli dei cittadini già alle prese con un’inflazione che galoppa trainata dall’aumento dei costi energetici.

Ieri su queste pagine abbiamo raccontato che Sertori, assessore regionale lombardo alle Risorse energetiche, leghista storico, da un anno eletto anche nel consiglio federale del partito, non è solo uno degli autori del progetto di legge sui data center, presentato dalla giunta di Attilio Fontana nel novembre del 2025, approvato dal consiglio regionale a maggio di quest’anno e ora in corso di revisione.

Sertori ha anche un interesse personale nel settore dei data center. È infatti proprietario (con il 35 per cento delle quote) e consigliere delegato della Sertori Spa, azienda di famiglia che dichiara sul proprio sito di fare affari anche con i data center. Lui, che nelle dichiarazioni patrimoniali degli ultimi anni non aveva mai fatto cenno alle quote detenute nell’azienda, ha dichiarato a Domani di non essere assolutamente in conflitto d’interessi perché – ha detto – la sua azienda non si occupa «di realizzazioni di data center: l’attività è principalmente di collegamento e connessioni in fibra ottica, in particolare abitazioni, palazzi, aziende e negozi».

Pd, M5s e Avs

Le rassicurazioni non sono bastate ai partiti dell’opposizione. Il Partito democratico ha chiesto a Sertori di spiegare la sua posizione in consiglio regionale lombardo lunedì prossimo, prima del voto sulle norme relative ai data center. «Senza il suo intervento i lavori in consiglio regionale non potranno iniziare. L’assessore Sertori deve chiarire in modo inequivocabile i rapporti tra la sua società e il mondo dei data center», ha dichiarato il capogruppo dem Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria nazionale del partito.

Sulla stessa linea il Movimento 5 stelle. «È indispensabile che l’assessore Sertori chiarisca in aula la propria posizione, in merito a quanto pubblicato dal quotidiano Domani», ha scritto in una nota il capogruppo del M5s in Lombardia, Nicola Di Marco. Che ha poi aggiunto: «L’opposizione portata avanti in aula dal Movimento cinque stelle, con gli oltre duecento emendamenti depositati, ha fatto sì che il voto sulle modifiche alla legge regionale sui data center, contenute all’interno della normativa ordinamentale, slittasse a lunedì. Prima del voto è necessario venga dissipato ogni possibile dubbio».

La reazione più dura è arrivata però da Alleanza verdi e sinistra (Avs). A parlare del tema è stato il deputato Devis Dori, che ha investito della questione il governo presentando un’interrogazione alla presidenza del Consiglio e al ministro dell’Ambiente. «A tutela delle istituzioni – ha dichiarato Dori – chiediamo che l’assessore Sertori si dimetta immediatamente, chiediamo anche alla giunta e al consiglio regionale di chiarire pubblicamente: quali interessi economici riconducibili all’assessore esistano nel settore dei data center; se siano stati dichiarati; se l’assessore sia intervenuto o intervenga nell’istruttoria della legge; e quali verifiche siano state fatte dagli organi competenti».

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