Una volta gli sponsor erano aziende che vendevano cose riconoscibili: un televisore, una birra, un’automobile, un elettrodomestico. Oggi spesso vendono denaro digitale, servizi finanziari, software, reputazione. La divisa è un albero genealogico dell'economia contemporanea. E smentisce la favola dell’innocenza del pallone

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Per capire in che anno vive il calcio, a volte basta guardargli il petto. Gli alberi raccontano gli anni attraverso gli anelli del tronco. Il pallone li racconta attraverso gli sponsor. Basta mettere in fila alcune maglie per leggere oltre mezzo secolo di economia: elettronica, birra, compagnie aeree, scommesse, fintech, intelligenza artificiale. Ogni logo aggiunge un anello. Il colore resta, ma cambia il mondo che gli cresce intorno.

All’inizio sembrava quasi un sacrilegio. Nel 1966 l’Austria Wien si presentò con il marchio della birra Schwechater; nel 1973 l’Eintracht Braunschweig trovò un trucco per portare Jägermeister sulla maglia quando la pubblicità era ancora vietata in Germania: trasformò il cervo del liquore nel proprio stemma. Una furbizia abbastanza efficace da diventare un’industria. Nel 1979 il Liverpool mise Hitachi sul rosso di Anfield: il presidente John Smith cercava nuove entrate perché i successi sportivi non si vedevano abbastanza nei conti. Due anni dopo anche l’Italia aprì agli sponsor commerciali. La Juventus scelse Ariston e l’accordo, secondo i ben informati, valeva un miliardo di lire.

Il paradosso degli sponsor

Non era solo pubblicità, ma una sorta di geografia economica. Tra anni Ottanta e Novanta l’elettronica giapponese occupò alcune delle maglie più riconoscibili d’Europa: Hitachi al Liverpool, JVC all’Arsenal. Poi arrivarono i marchi del consumo di massa. Carlsberg rimase sul petto del Liverpool dal 1992 al 2010: diciotto anni in cui una birra danese finì per sembrare quasi un elemento araldico, come se fosse sempre esistita accanto allo stemma. Il paradosso della sponsorizzazione riuscita è questo: pagare per essere un corpo estraneo finché nessuno ti percepisce più come tale.

Nel nuovo secolo il centro del denaro si spostò ancora. Le maglie diventarono anche rotte aeree e strumenti di proiezione internazionale: Emirates sull’Arsenal, Etihad sul Manchester City, Qatar Airways sul Barcellona. Non si vendeva più solo un prodotto, ma un luogo, una connessione, a volte perfino una strategia nazionale. Il petto del calciatore era diventato un piccolo spazio geopolitico: 90 minuti di pubblicità, moltiplicati per milioni di occhi.

Poi il calcio scoprì il betting, o forse fu il betting a scoprire il calcio. Nella Premier League 2025/26 undici club su venti avevano un’azienda di scommesse come sponsor sul fronte della maglia. Era il matrimonio perfetto tra due industrie fondate sull’attesa del risultato: una vendeva la partita, l’altra la possibilità di guadagnare indovinandola. Nel 2023 i club inglesi hanno però deciso di eliminare volontariamente i marchi del gioco d’azzardo dal fronte delle maglie a partire dal 2026/27, per ridurne l’esposizione. Non significa che il betting sia scomparso: può ancora vivere sulle maniche, sui led e sulle divise d’allenamento. È stato sfrattato dal salotto, forse, ma in casa si percepisce ancora la sua presenza.

Nuovi capitalismi

E lo spazio vuoto racconta già il capitalismo successivo: il Crystal Palace ha scelto Temporal, piattaforma software che lavora con sistemi avanzati di Ia; l’Everton porta CMC Markets, società globale di servizi finanziari. In Italia, invece, il Como ha messo Revolut sul petto e il Verona ha confermato la fintech Aircash, proseguendo un rapporto che fotografa bene l’ingresso sempre più deciso della finanza digitale nel calcio.

Nielsen, colosso internazionale dell’analisi dei dati e dell’audience, intravede una nuova Tech Gold Rush, ovvero una sorta di corsa all'oro tecnologica. Andy Milnes, responsabile britannico della società per Regno Unito e Irlanda, è stato chiaro. «Per molte aziende emergenti, soprattutto nel fintech e nell’Ia, il calcio rappresenta un modo per costruire credibilità globale su larga scala», ha spiegato a Reuters a proposito di quei brand che usano il calcio per guadagnare autorevolezza sui mercati globali.

È forse questa la trasformazione più interessante. Una volta gli sponsor erano aziende che vendevano cose riconoscibili: un televisore, una birra, un’automobile, un elettrodomestico. Oggi spesso vendono infrastrutture invisibili, denaro digitale, servizi finanziari, software, reputazione. Anche il capitalismo è diventato meno materiale. E la maglia lo ha seguito. Per questo una vecchia maglia non è mai soltanto una vecchia maglia. È un albero genealogico dell'economia contemporanea, un fossile capace di incapsulare l’industria dominante del proprio tempo.

Basta allinearne alcune: Hitachi, Carlsberg, Emirates, un bookmaker, Revolut, Temporal. Non raccontano soltanto chi giocava per chi. Raccontano chi, in quel momento, aveva abbastanza denaro da comprare il posto più vicino al cuore. E allora il calcio potrà anche amare continuare a raccontarsi la favola della propria innocenza. Gli sponsor sulle maglie, però, sono la nota a piè di pagina che, da mezzo secolo, la smentisce.

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