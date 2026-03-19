Insieme al fratello Robert Budi, ha costruito un impero che ha portato la sua famiglia ai massimi vertici dell'economia asiatica e mondiale. Nel 2019 l’acquisto della società lariana, che oggi con Cesc Fabregas sogna la storica qualificazione in Champions League

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Lutto in casa Como. È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono, il maggiore dei due fratelli indonesiani proprietari della società lombarda. Ad annunciare la scomparsa dell'imprenditore del Gruppo Djarum, proprietario della società inglese Sent Entertainment, uno degli uomini d'affari più influenti dell'Indonesia con interessi nei settori bancario e del tabacco, è stato Budi Darmawan, Senior manager comunicazione aziendale del Gruppo Djarum.

Insieme al fratello Robert Budi - il cui nome era stato il primo a essere accostato al club lariano nel momento dell'acquisto nel 2019 - Michael Hartono ha costruito un impero che ha portato la sua famiglia ai massimi vertici dell'economia asiatica e mondiale, nonché a inserire stabilmente da anni entrambi i fratelli nella lista degli uomini più ricchi del mondo.

L'attività è cominciata con la Djarum, azienda produttrice di tabacco e sigarette diventata poi un colosso del settore nel mondo asiatico. Era stato il padre di Michael e Robert, Oei Wie Gwan, ad acquistare un'azienda di sigarette fallita nel 1950 ribattezzandola Djarum, come la puntina di un grammofono. Da allora, l'azienda è diventata uno dei maggiori produttori di sigarette al chiodo di garofano in Indonesia.

E Djarum continua a essere il gruppo di riferimento delle attività familiari, che si allargano poi a diversi ambiti. Dalla Banca Centrale dell'Asia, di cui gli Hartono sono principali azionisti, all'elettronica con il noto marchio Polytron, dall'e-commerce al settore immobiliare, dai videogiochi alla produzione video e alla trasmissione televisiva e streaming con Mola Tv.

Ma non mancano attività legate allo sviluppo di attività sportive per i giovani. E Michael è stato anche giocatore di bridge professionista ad altissimo livello, si è a lungo battuto per l'inclusione di questo gioco nei Giochi Asiatici vincendo lui stesso con la sua squadra titoli internazionali.

Il Como e il sogno Champions

È il 2019 quando la famiglia Hartono decide di investire nel Como. All’epoca, la società militava in Serie D. L'acquisizione è avvenuta tramite la Sent Entertainment, società del gruppo che risulta ancora oggi la proprietaria del Como. Un progetto che in pochissimi anni ha portato, grazie a corposi investimenti, alla realizzazione di un centro sportivo di proprietà e a risultati sportivi eccellenti, con la squadra che si sta giocando la qualificazione in Champions League.

Michael, così come il fratello Robert, non è mai stato a Como, ma la famiglia segue regolarmente l'andamento la squadra. La società lariana ha espresso il suo cordoglio agli Hartono e a tutto il gruppo Djarum ricordando che «sotto la guida della famiglia il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo lo ricorda con gratitudine e rispetto».

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