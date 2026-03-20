Gattuso convoca per la prima volta anche Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli assenti dal giro della Nazionale da oltre un anno e mezzo. La semifinale dei paly-off si giocherà il 26 marzo a Bergamo

false false

È stata annunciata la lista dei 28 giocatori convocati dal Ct Gennaro Gattuso per la semifinale degli spareggi per il Mondiale che si giocherà allo stadio di Bergamo il prossimo 26 marzo alle ore 20.45.

Tra i nomi scelti ci sono diverse novità. Per la prima volta è stato chiamato in Nazionale il difensore del cagliare classe 2005 Marco Palestra che sta disputando un’ottima stagione con i sardi. Torna a vestire la maglia azzurra anche Federico Chiesa, nonostante il poco minutaggio in Premier League con il Liverpool. E poi c’è la prima convocazione con Gattuso per Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Niccolò Pisilli della As Roma. Entrambi non venivano convocati rispettivamente da marzo e da novembre 2024.

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Gli spareggi

Gli Azzurri giocheranno quindi la semifinale dei play-off che valgono la qualificazione al Mondiale 2026 contro l’Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo alle ore 20.45 a Bergamo. In caso di vittoria, l’Italia si giocherà lo spareggio finale il 31 marzo in trasferta e affronterà la vincente della sfida tra Galles e Bosnia.

© Riproduzione riservata