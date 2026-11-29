Il Tas spinge per il ritorno degli atleti di Mosca, ma 9 paesi minacciano il boicottaggio dei Mondiali. In Repubblica Ceca il no ha radici profonde: dall’invasione sovietica del 1968 alla repressione di una nazionale ribelle, fino alle recenti polemiche sessiste che hanno coinvolto il ministro degli Esteri

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Praga, la Russia, anche ai tempi dell’Unione Sovietica, e l’hockey su ghiaccio. Questa triangolazione non è solo sportiva. È storia. E tanta. Certo del passato, ma non solo, e basta scorrere le cronache di questi giorni per non avere dubbi: la tragedia della guerra in Ucraina ha infatti generato tanti effetti collaterali anche sullo sport. Prima con una squalifica più o meno generalizzata dello sport russo dagli eventi mondiali, poi negli ultimi mesi con una sempre più insistente “normalizzazione” e diversi pronunciamenti giudiziari che spingono per il ritorno in gara degli atleti e delle squadre di Mosca.

Fra le discipline che dovrebbero andare verso la riammissione, l’hockey su ghiaccio. Il 30 ottobre il Tribunale arbitrale dello sport ha scritto che questa esclusione non era sufficientemente motivata. Un modo per dire alla federazione internazionale dell’hockey: ora basta. E a malincuore i dirigenti mondiali hanno ingoiato il rospo.

Non però diverse grandi potenze mondiali. Di fronte all’eventualità di una presenza di una formazione russa nei Mondiali femminili Under 18 di Ostrava (8-16 gennaio), lo stesso governo ceco ha detto: non se ne parla. E il caso non si limita alle rassegne giovanili. La Repubblica Ceca si è trovata in buona compagnia con Svezia, Norvegia, Lettonia, Finlandia e Danimarca, Francia, Austria e Canada nel minacciare chiaro e tondo un boicottaggio dei Mondiali assoluti di maggio in caso di presenza russa. Anche il paese ospitante, la Germania, medita addirittura di rinunciare all’organizzazione.

Com’era la storia dello sport isola protetta lontana dai guai e dai problemi della terra ferma del mondo?

L’hockey come alibi

A Praga, l’hockey ghiaccio è una vera e propria religione sportiva. Fra Cecoslovacchia e Repubblica Ceca in bacheca ci sono 13 titoli mondiali. Il campionato nazionale ha una media di 5.740 spettatori a partita che sfiora i 6.215 della prima divisione calcistica. Nella modernissima 02 Arena, lo Sparta Praga ha una media di 13.543 presenze. L’impianto è una delle arene top dell’hockey, fra cui la più capiente è la Ska di San Pietroburgo.

Ancora questa rivalità che attraversa la storia. Come nel marzo 1969, Mondiali in Svezia. I carri armati del Patto di Varsavia erano arrivati qualche mese prima, la Primavera era stata schiacciata con l’invasione e una trattativa assediata dai ricatti dei dirigenti di Mosca verso quelli di Praga. L’allora Cecoslovacchia vinse per due volte contro l’Unione Sovietica (che avrebbe comunque conquistato il titolo) e la gioia dei festeggiamenti riempì Praga sfociando però anche in danneggiamenti alle vetrine di tutto ciò che era sovietico nella capitale.

Per gli invasori fu il momento di gettare la maschera, con l’alibi dell’hockey: gli incidenti a Piazza San Venceslao e nelle sue adiacenze consentirono di deporre definitivamente Alexandr Dubceck e di partire con il processo di restaurazione.

Il caso Modry

Insomma, l’hockey è stato orgoglio, rivincita ma anche tragedia nella terra di Kafka e di Kundera. Nel 1950, quasi tutta la Nazionale fu messa sotto processo: avevano avuto il coraggio di protestare nella nota birreria U Hercliku, per la decisione governativa di rinunciare ai Mondiali che si sarebbero giocati nell’"occidentale” Londra. Li accusarono di spionaggio e di tradimento, in 11 furono condannati con pene da otto mesi a 15 anni di lavori forzati.

La condanna più pesante fu pronunciata nei confronti di Bohumil Modry, uno dei portieri più forti del mondo. Fu destinato alle miniere di uranio di Jackymov, il luogo tristemente noto dove si inviavano punitivamente tutti gli oppositori o presunti tali del regime. Modry torno a casa dopo anni, stroncato nell’animo e nel fisico per il contatto senza protezione con del materiale radioattivo. Morì a 46 anni. A lui è dedicato il romanzo di Josef Hazlinger Jackymov.

Modry era forse uno degli idoli di Ota Pavel, il Gianni Brera cecoslovacco, hockeysta pure lui in gioventù, poi allenatore e quindi seguitissimo giornalista sportivo. Proprio dopo una partita sul ghiaccio, a Innsbruck, alle Olimpiadi del 1964, forse per un insulto antisemita (la famiglia di Pavel era finita in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale), ebbe un crollo psichico che lo costrinse a smettere con il suo mestiere senza però rinunciare a scrivere romanzi e racconti ora tradotti in tutto il mondo. Anche sulle sue condizioni di salute nel celebre testo Come sono impazzito.

Oltre lo sport

L’hockey è dunque una passione che attraversa la stessa cultura ceca. Ed ecco perché non è solo una questione sportiva. La querelle Russia si Russia no scomoda vecchi fantasmi. Con cui è sempre difficile fare i conti.

Ma intanto è nato un caso nel caso proprio nei giorni scorsi quando il ministro degli Esteri Petr Macinka, parlando proprio del no alla squadra russa a Ostrava per il Mondiale giovanile femminile, se n’è uscito con frasi sessiste definendo l’hockey uno sport per uomini e spiegando che «le nostre grandi femministe» avrebbero dovuto farsi una ragione dell’esclusione delle «mascoline» russe. Scatenato il putiferio e provocato la reazione delle stelle della Nhl e della nazionale femminile, Macinka ha chiesto scusa giudicando le sue frasi «inappropriate».

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