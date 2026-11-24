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Jannik Sinner è stato operato questa mattina in Finlandia al ginocchio destro. L'intervento, eseguito con successo dal professor Lasse Lempainen, ha riguardato l'allungamento della bandelletta ileotibiale, la struttura che da tempo provoca al tennista altoatesino disturbi persistenti e che lo tiene lontano dai campi dalla finale vinta a Wimbledon lo scorso 12 luglio.

La conferma dell'operazione è arrivata dal medico altoatesino Herbert Schönhuber, che ne ha parlato anche a Rai Südtirol. Secondo quanto riferito dal medico, la tecnica scelta rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere definitivamente il problema. L'obiettivo era intervenire sulla causa dei fastidi senza sottoporre il ginocchio a un'operazione più impegnativa.

Sinner era arrivato ieri, lunedì 23 novembre, a Turku, in Finlandia, con un volo privato partito da Bolzano. La città è sede dell'attività del professor Lempainen, specialista al quale l’atleta azzurro si è affidato per l'intervento.

Secondo le prime indicazioni provenienti da fonti mediche, per il recupero saranno necessari circa tre mesi. Una tempistica che dovrà essere verificata nel corso della riabilitazione e che rende la primavera il possibile orizzonte per il ritorno in campo. L'operazione chiude così la fase dei trattamenti conservativi, che non avevano consentito di superare i problemi al ginocchio destro, e apre quella del recupero.

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