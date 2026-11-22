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Lo spettacolo tennistico è un po’ come lo spirito santo: soffia dove vuole. E soprattutto quando vuole. Puoi aspettarlo una settimana o due o mesi e lui non arriva. Poi invece si presenta in ghingheri quando meno te lo aspetti.

Ad esempio quando uno dei due giocatori è avanti di un set di un break e di qualche tonnellata di determinazione mentale. Ma in quel momento lo spirito decide che bisogna scombinare tutto e compensare quella voglia di batticuore che è albergata in chi ha guardato la partita e a ben vedere tutto il torneo. E quando succede tutti i discorsi sul tennis noioso diventano patrimonio del passato. Pensi che quei due potrebbero giocare anche sul ghiaccio o sulla lava fusa e non cambierebbe nulla.

Succede che Carlos Alcaraz vince le Finals (6-2 7-6) dopo una tiebreak che passerà alla storia perché era lui in vantaggio, è stato lui a buttare alle ortiche il vantaggio e poi a vincere realizzando più palle corte lui negli 20 minuti di partita che tutti gli altri nel torneo. Carlitos è la somma di lui e del grande assente Jannik Sinner e per questo ha ricordato ad Alexander Zverev che l’anno è stato ciò che è stato, ma quella somma gli è superiore. Quel tie break ha dimostrato che la formula a gironi rischia talvolta di suscitare noia, ma quando funziona, con il pathos di fine stagione, è un investimento da preservare.

Torino trema

Inutile girarci intorno: se un evento diventa costante nel tempo (e metteteci pure la qualità dello stesso, citando un antico slogan pubblicitario) diventa dura rinunciarci. La città può contare su un innesco finanziario di sicura resa, gli operatori sanno che possono programmare attività e movimenti turistici da un anno all’altro.

Proprio per questo a Torino si inizia a tremare: quello del 2027 potrebbe essere l’ultima edizione delle Atp Finals a disputarsi in Piemonte. Poco potrebbe contare che Comune e Regione già abbiano rinnovato i loro stanziamenti per l’evento, che sia stata costruito (alla stregua di quanto compiuto al Foro Italico) il corridoio sinneriano (sul modello di quello vasariano di Firenze) per permettere ai giocatori e membri dei loro team di spostarsi dalla players area all’impianto di gioco senza dover affrontare il fastidio di incrociare altri esseri umani.

C’è Milano a 150 chilometri e la sua ombra da tempo arriva a sfiorare la Mole. I segnali che qualcosa sia destinato ad avvenire sono molteplici. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha detto chiaramente che il Palazzetto olimpico di Santa Chiara è sorto soprattutto grazie all’intervento di soldi pubblici e che dunque deve essere valorizzato. Il presidente della Fitp non manca di sottolineare che Torino è scarsamente connected e ci vorrebbero più hotel a cinque stelle. Però poi a spingere il piatto della bilancia verso Torino ci sono altri fattori: la città è diventata tennis city e mai le Finals avevano nella storia potuto godere di tale privilegio.

Lo spazio garantisce eventuali altri allargamenti anche se lo stesso presidente Fitp ha ammesso che all’interno dell’Inalpi Arena ogni spazio è stato ormai sfruttato. C’è il brivido che riguarda il Circolo della Stampa Sporting, che rappresenta il polmone esterno della manifestazione con due campi di allenamento di superficie identica a quella principale e un’area a disposizione della tennis family: la concessione demaniale del Comune è scaduta, non può essere rinnovata ad personam ma ci vuole una gara. E una gara non si può mai sapere chi la vince, specie tenendo presente che l’area intorno allo stadio Grande Torino è da anni oggetto di interesse da parte di soggetti che vorrebbero sfruttare quella zona per edilizia universitaria.

Il tennis senza Sinner

Ma il vero punto rovente non è tanto dove si giocherà quanto chi giocherà le prossime tre edizioni delle Finals. Ed è questo punto che si alza un grido.

Torna presto, caro Jannik. Ormai è chiaro che il motore, per il momento immobile ma in genere mobilissimo, della passione italica per il tennis è lui. Non se ne abbiano a male gli altri, che sono tanti: Lorenzo Musetti ha vissuto una stagione disgraziata, Flavio Cobolli una stagione impreziosita da una finale Slam che gli ha permesso di giocare le Finals, Luciano Darderi fra alti e bassi ha dimostrato che migliorando alcuni aspetti tecnici potrebbe diventare un giocatore più insidioso di quanto non sia ora. Ma Sinner è un’altra cosa.

È lui che ha trascinato il tennis azzurro ben oltre la dimensione sportiva per portarlo a un livello impensabile fino a pochi anni fa: una moda, un fatto culturale, un fattore degli equilibri politici nel nostro paese. Ma tutto dipende da JS. Se non tutto, parecchio. Il fenomeno sociale regge se il fenomeno è vivo e lotta insieme a noi. Lo hanno ribadito con forza gli ascolti televisivi delle Finals.

L’anno scorso la finale tra Sinner e Alcaraz trasmessa da Rai 2 e Sky aveva superato i 7 milioni di telespettatori: quella fra Alcaraz e Zverev (trasmessa da Italia 1 e non come era stato programmato in sede di accordo da Canale 5: Piersilvio Berlusconi si è spaventato dopo che domenica scorsa il match inaugurale sulla rete ammiraglia Mediaset ha raccolto 1.200.000 spettatori, una miseria rispetto a quello che si aspettava quando ha acquistato i diritti per la trasmissione in chiaro di un match di singolare al giorno) non ci arriverà manco dipinta.

Se non c’è il rosso il party langue. Hai voglia a strombazzare il fatto che i tesserati della Fitp hanno superato quelli della Federcalcio (grazie al padel et al), o bearti perché la Inalpi Arena è stata sempre strapiena e se qualcuno ha venduto il suo biglietto una volta appreso che il rosso sarebbe rimasto in palestra, evidentemente ha trovato qualcun altro che l’ha rilevato: senza imprese sinneriane la velocità con cui il movimento è cresciuto in questi anni è destinata a rallentare.

Giova ricordare, a mo’ di esempio, che l’Italia ha avuto un gruppo meraviglioso di atlete capaci di vincere cinque Fed Cup (oggi si chiama BJK Cup), un Roland Garros con Francesca Schiavone e uno Us Open con Flavia Pennetta: ma quei successi straordinari non avevano trascinato il tennis a diventare un fenomeno di costume e sociale come è oggi. Al massimo saltavano sul carro un po’ di esponenti politici, ma questa è italianità allo stato puro.

Bisogna dire che Sinner ci sta mettendo del suo per evitare che il dirigibile di cui è il gas si sgonfi. Chi per lui lavora costruisce storie facendo della sua assenza un capitolo di una storia più grande. Ne è prova l’ultimo spot televisivo di cui è testimonial. Per dare visibilità a prodotti bancari ricorre a un claim autobiografico: a volte bisogna fermarsi per preservare il futuro. Come trasformare una vicenda personale non positiva in elemento del business e dell’autopromozione. La stessa riservatezza sul suo stato fisico (si opera o no?) altro non è che il modo di tenere viva a lungo l’attenzione sul personaggio. Ed evitare, tanto per dirne una, che la vendita dei biglietti degli eventi rallentino nell’attesa di capire se lui sarà a o no in campo.

Una comunicazione tempestiva chiuderebbe il vociare sul nascere: così invece ci si arrabatta a cercare di carpire un segnale di qualcosa e il meccanismo resta in moto.

Ma nemmeno queste operazioni possono sortire un effetto eterno. Ci vorrebbe uno Jannik-bis che però non c’è e manco potrebbe esistere perché l’unicità ha l’inscalfibile caratteristica di essere unica. Ancora non è dato sapere se davvero questa pausa fine-pena-chissàquando davvero gli permetterà di giocare un altro decennio.

Di certo sappiamo che gli consentirà di essere personaggio ancora molto a lungo anche senza giocare a tennis. Ma l’essere un big fuori senza vittorie non fa vendere biglietti, non consolida gli ascolti televisivi, non influisce sugli equilibri del paese. Per questo manca a tutti. Eddai Jannik, torna che sta casa aspetta a’tte.

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