L’annuncio del numero uno al mondo: «Con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100 per cento»

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I Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli Us Open, l’Atp 500 di Pechino, quello di Shanghai e ora anche le Atp Finals. La lista dei forfait di Jannik Sinner si arricchisce anche dell’ultimo torneo della stagione: l’infortunio al ginocchio per il numero uno al mondo non è ancora risolto, così è arrivato l’annuncio che in molti da giorni ormai si aspettavano. «La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100 per cento», dice in un video postato sui social.

Sinner spiega i motivi per cui tornerà in campo solo il prossimo anno, saltando dunque tutti gli appuntamenti di fine stagione, Atp Finals comprese. «Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino, mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti. Quest'anno andrà diversamente. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di terapie questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito».

Il rientro del tennista altoatesino rimane dunque senza una data ufficiale.

A stretto giro è arrivata anche una dichiarazione di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel: «La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre».

Il problema al ginocchio

L’ultima partita ufficiale di Sinner è la finale vinta a Wimbledon. Il fastidio al ginocchio si è manifestato durante la preparazione estiva, verso la fine di luglio, mentre Sinner lavorava in vista della stagione sul cemento nordamericano. Da quel momento l’infiammazione ha progressivamente condizionato il suo calendario. La diagnosi è quella di una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, un’infiammazione tendinea esterna all’articolazione vera e propria. Sinner si è sottoposto nelle ultime settimane a terapie mirate, anche al J Medical di Torino, seguendo un programma basato sulla gestione dei carichi, sulla fisioterapia e sul rinforzo muscolare.

Gli esami non avrebbero evidenziato un quadro particolarmente grave, ma il problema ha impedito al numero uno del mondo di sostenere con continuità i carichi di lavoro necessari per tornare alle competizioni. Nei giorni scorsi Sinner si è anche sottoposto a un consulto specialistico a Lione. Al momento non sarebbe previsto un intervento chirurgico.

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