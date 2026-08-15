L’atleta trentina completa la doppietta nei 5.000 e 10.000 metri e diventa l’azzurra con più ori nella storia degli Europei. Bronzo anche per Sioli e Desalu

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Gianmarco Tamberi è ancora campione d’Europa. A Birmingham il 34enne marchigiano ha conquistato l’oro nel salto in alto, superando 2,32 metri. Alle sue spalle l’ucraino Oleh Doroshchuk, argento, mentre l’altro azzurro Matteo Sioli ha conquistato il bronzo prima di fermarsi per un problema fisico.

Per Tamberi è il quarto titolo europeo all’aperto, dopo quelli di Amsterdam 2016, Monaco 2022 e Roma 2024. Un successo arrivato dopo una stagione nella quale, fino a poche settimane fa, i risultati non lasciavano intravedere una prestazione di questo livello.

«È una serata speciale. È il primo compleanno di mia figlia Camilla, è stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stata il motivo per cui ho continuato e mi sono rimesso in gioco», ha raccontato Tamberi ai microfoni della Rai. Il capitano azzurro ha citato anche il giovane Sioli: «È anche grazie a te che sono riuscito a fare quel che ho fatto questa sera».

La vittoria di Tamberi ha chiuso una serata particolarmente positiva per l’Italia, iniziata con il successo di Nadia Battocletti nei 10.000 metri. La 26enne trentina ha conquistato il secondo oro di questi Europei dopo quello nei 5.000, centrando la doppietta nelle due distanze.

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Con il trionfo nei 10.000, Battocletti è diventata l’atleta italiana con più ori nella storia della rassegna continentale: quattro. Ha così superato Adolfo Consolini, Pietro Mennea, Tamberi e Marcell Jacobs, fermi a tre. È inoltre la quarta atleta nella storia degli Europei a vincere 5.000 e 10.000 nella stessa edizione.

La serata del 14 agosto ha regalato all’Italia altre due medaglie di bronzo: quella di Sioli nel salto in alto e quella di Fausto Desalu nei 200 metri, dove l’azzurro ha condiviso il terzo posto con lo svizzero Timothé Mumenthaler.

Con i successi di Battocletti e Tamberi, l’Italia è salita in testa al medagliere degli Europei di Birmingham con cinque ori, due argenti e tre bronzi, per un totale di dieci medaglie

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