Le linee guida adottate prevedono misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport. Sono rivolte a chi ha un milione di follower e un engagement rate di almeno il 2 per cento. Presto un tavolo tecnico per adottare un codice di condotta

Dopo il caso Balocco che ha coinvolto la influencer italiana più famosa, Chiara Ferragni, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di adottare delle misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

Per l’Agcom, si legge nel comunicato, «la crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli influencer, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha sollecitato l’Autorità ad intervenire».

A chi sono rivolte

Le Linee guida «definiscono un insieme di norme indirizzate agli influencer operanti in Italia», tuttavia non sono indirizzate a chiunque ma a chi ha almeno un milione di follower sulle varie piattaforme social in cui operano e che hanno superato in almeno una di queste un engagement rate del 2 per cento. Ovvero un numero di reazioni di utenti – like, commenti o condivisioni – di almeno il 2 per cento nei contenuti pubblicati.

Cosa prevedono

Le linee guida adottate riguardano, in particolare, misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport.

Per esempio, in caso di attività pubblicitaria gli influencer sono tenuti a riportare una scritta chiara e immediatamente riconoscibile che evidenzi la natura del contenuto che stanno pubblicando. Nel caso in cui non vengano rispettate le linee guida è previsto un meccanismo di richiami e ordini rivolti a rimuovere o modificare i contenuti pubblicati.

Inoltre, l’Agcom ha intenzione di avviare un Tavolo tecnico per adottare un codice di condotta che definisca le misure a cui gli influencer si dovranno attenere. «Il codice – spiega l’Agcom – sarà redatto nel rispetto dei principi che informano le Linee guida e prevederà sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer che dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili». Al tavolo tecnico parteciperanno anche persone appartenenti al mondo del marketing e soggetti che operano quali intermediari tra gli influencer e le aziende.

